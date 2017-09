X

Schwéier Zäite fir de Motocross zu Lëtzebuerg (17.09.2017) Just nach 3 Coursse stinn am Kalenner. Den Nationalen Zenter fir Motocross zu Géisdref/Boukels ass nëmme vun Ufank August bis Mëtt Oktober op.

Am Laf vun de Jore gouf et awer ëmmer méi schwéier Coursen zu Lëtzebuerg - sief et aus Sécherheetsgrënn oder wéinst Ëmweltbedenken - z'organiséieren. Zu Boukels war awer um Sonndeg nees ee Cross an do huet de Jeannot Ries al Huese begéint awer och materlieft, dass dëse Sport net ongeféierlech ass.Den Numm kléngt gutt "Centre National de Motocross". Ma d'Diere sinn hei effektiv nëmme vun Ufank August bis Mëtt Oktober op. Do kuckt e Pilot, wei de Marco Kréier, mat NostalGie no hannen, an d'80er Joeren. Wéi nach Eng 8 Coursen am Nationale Kalenner stoungen, hei am Land.Während engem Joerzéngt huet eng Manche vun der Weltmeeschterschaft, den Numm "Lëtzebuerg" wäit iwwer d'Grenze vum Land eraus gedroen. Haut géif een dat 'Nation Branding' nennen. Vun der Streck, zu Folkendeng, bleift kaum eppes iwwreg. Grad wéi zum Beispill vun där, vu Réiden un der Attert.Spontan, gëtt Haut kee Motocross méi organiséiert. E Sonndeg de Mëtteg stoungen dann och just nach 7 jonk Piloten an der Grille.Dramatesch ass, wa grad ee vun dëse jonke Piloten, uerg fält. Wéi e Sonndeg de Mëtteg. Wou een 13 Joer jonke Bouf huet missen, mat enger schwéierer Verletzung vum ënneschte Been, mam Rettungshelikopter an d'Clinique geflunn ginn. Motocross, ass a bleift net ongeféierlech.