Sam Weimerskirch a Cédric Zoenen op Mitsubishi Evo9 © Sam Weimerskirch

Et sollt beim Rallye Kohle & Stahl mat engem staarke Starterfeld fir d'Lëtzebuerger Equipagen net duergoe fir un der Spëtzt e Wierdchen matzeschwätzen.

Am beschten aus der Affär gezunn hu sech de Patrick Gengler an de Ken Krüger um Mitsubishi Evo8. Si kommen no 8 Speciallen nach sou just an d'Top10 a ginn déi 2. an hirer Klass.

Direkt hannendru kommen de Sam Weimerskirch an de Cédric Zoenen. Si waren op engem gelounte Mitsubishi Evo9 ugetrueden, deem Auto mat deem se och um Rallye Lëtzebuerg gefuer waren. De Sam Weimerskirch huet sech séier un den Allradler gewinnt a kënnt um Enn op Plaz 11. Si gewannen domatter d'Klass RC2.

Plaz 13 geet un de Georges Goedert an un d'Patricia Wanderscheid um Subaru Impreza WRX Sti. Si ginn déi 3. an hirer Klass an déi 4. an hirer Grupp.



Mat engem däitlech méi schwaachen Auto goungen de Chris König an d'Veronique Grasges un den Depart. De Peugeot 106 huet säin Déngscht awer gutt erleedegt an et sollt duergoe fir Plaz 35 am General a Plaz 4 an der Klass.

51 Equipagen sinn an d'Wäertung komm, bei 64 déi um Depart waren.

Gewonne gouf de Rallye vu Berlandy/Schmitt (Opel Kadett C GTE) virun Noller/Hess (Mitsubishi Evo8) an Dörre/Herzog (BMW M3 E36).