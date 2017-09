Foto vun der 1. Epreuve vum Slalom-Championnat den 19. Mäerz 2017 © Ketty a Rom Hankes / RTL

Et gouf nawell vill Konfusioun, wou um Donneschdeg de Moien d'Resultater vum Slalom-Championnat online gaange sinn, dofir probéiere mir hei elo fir e bëssen Opklärung ze suergen.

Am Slalom-Championnat 2017 ware 4 Epreuven am Kalenner virgesinn:

19.03.2017 KTM X-BOW Lëtzebuerg Slalom (1) (Colmar-Berg)

26.08.2017 20. EMSC Slalom Bitburg (D)

27.08.2017 21. EMSC Slalom Bitburg (D)

23.09.2017 KTM X-BOW Lëtzebuerg Slalom (2) (Colmar-Berg)

Bei deene 4 Epreuven, goufen awer ënnerschiddlech vill Course gefuer. Sou goufen zum Beispill den 19. Mäerz um Colmer-Bierg 3 Course gefuer. Zu Bitburg gouf de 26. August 1 Course gefuer an den 27. August gouf nach eng Course gefuer. Den 23. September du goufen um Colmer-Bierg nach emol 3 Coursen gefuer.

Domat kënnt een am Total op 8 Coursen, déi op 4 verschiddenen Epreuven gefuer goufen.

Am Reglement vun der Commission Sportive steet geschriwwen:



"Sont considérés 75% (arrondi vers le haut) des résultats des épreuves énumérées au calendrier du Championnat du Luxembourg des Slaloms et effectivement organisées.



Un taux de participation de minimum de 75% (arrondi vers le haut) des épreuves énumérées au calendrier et effectivement organisées est requis pour pouvoir figurer au classement final du championnat."



Dat heescht, et ziele 75% vun de Resultater, déi ee bei den Epreuven konnt erafueren. Also wann een alles gefuer ass, ziele 6 vun 8 Resultater.

MÄ! Et muss een awer bei 75% vun den Epreuven, déi am Kalenner opgelëscht waren, deelhuelen. Et ware 4 Epreuven opgelëscht, also muss ee bei 3 vun de 4 Epreuve gestart sinn.



Et muss een awer bei, déi am Kalenner opgelëscht waren, deelhuelen. Et ware 4 Epreuven opgelëscht, also muss ee bei 3 vun de 4 Epreuve gestart sinn.

Lo ginn et awer Piloten, déi bei 6 vun 8 Coursen um Depart waren, dëst awer just bei 2 Epreuven (Colmer-Bierg 1 an Colmer-Bierg 2). Do kéint ee mengen et hätt ee seng 75% erfëllt. Mä leider stëmmt dat net. Wann een net op d'mannst bei enger vun den 2 Epreuven zu Bitburg un den Depart gaangen ass, kënnt een net an de Generalklassement vum Slalom-Championnat.





D'Enttäuschung beim Lio Martinelli ass mat Sécherheet zimlech grouss, nodeems hien der Meenung war, hie wier Champion 2017. © Henri Schwirtz



Ënnert dem Stréch heescht dat elo, dass net de Lio Martinelli, deen a 6 vun 8 Coursen déi meeschte Punkte gemaach huet, neie Champion ass, mä de Max Schiltz, well de Max bei alle 4 Epreuven um Depart war, an de Lio Martinelli jüst bei den 2 zu Colmer-Bierg, awer bei kenger zu Bitburg.

Zu Bitburg wollt hien am Fong och mat dem Lamera-Cup untrieden, mä dat däitsch Reglement huet dat net erlaabt. Déi Klass an där deen Auto fuere muss, war bei deem däitsche Slalom net ausgeschriwwen. Fir an d'Wäertung ze kommen, hätt de Lio dann zu Bitburg mat engem aneren Auto musse fueren.

Och den Daniel Donkels fält duerch déi 75%-Wäertung vun den Epreuven eraus aus dem Klassement, well hien bei kenger vun den zwou Bitburg-Epreuven um Depart war. Idem geet et dem Gilles Bruckner, Mandy Ciuca an Tania Flammang.

Natierlech ass d'Enttäuschung bei deene Piloten elo immens grouss, ma d'Reglement erkläert déi Punkteverdeelung awer, och wa se net op den éischte Bléck einfach ze verstoe war.



Hei d'Klassement vum Slalom-Championnat 2017:

1. Schiltz Max

2. Georges Keipes

3. Ivana Becker-Huber

4. Sandra Becker

5. Yves Linster





De Georges Keipes gëtt den 2. am Slalom-Championnat © Henri Schwirtz D'Ivana Becker-Huber kënnt mam klenge Citroën DS3 R1 nach op de Podium © Henri Schwirtz Fir d'Sandra Becker geet et just duer fir Plaz 4. © Henri Schwirtz Den Yves Linster kënnt mam Ford Fiesta Cup op Plaz 5 © Henri Schwirtz

Mir hoffe mir konnten mat dëser Noriicht e bësse fir Opklärung suergen.