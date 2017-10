Archiv-Foto vum Rallye de la Famenne (B), deen am August gefuer ginn ass. Elo nom Rallye National du Centre Alsace, ass de Yann Munhowen neie Leader am Lëtzebuerger Rallye-Championnat. © Ketty a Rom Hankes / RTL

Den 21. Oktober ass a Frankräich beim Rallye National du Centre Alsace den zweetleschte Rallye vum Lëtzebuerger Championnat gefuer ginn. Um Depart ware just 3 Equipagë mat Lëtzebuerger Bedeelegung.

Ugefaange mam Patrick Gengler a Ken Krüger-Gengler um Subaru Impreza WRC S12. Si si mat der Startnummer 1 ugetrueden, an dat bei engem staarke franséische Starterfeld. Si ginn um Enn och déi beschte Lëtzebuerger, mä Plaz 1 am General konnte se awer net verdeedegen.

Foto aus dem Service-Parc um Rallye National du Centre Alsace © Patrick Gengler

No den 9 Specialen komme si op enger respektabeler 5. Plaz am General an d'Zil. Den Equipage huet keng Chance méi am Championnat den Titel ze huelen. Do ass et en Zweekampf tëscht dem Steve Fernandes an dem Yann Munhowen.

Dee Yann Munhowen mécht dann a Frankräich och eng super Affär, fir d'Decisioun ëm den Titel spannend ze halen. Hie kënnt nämlech mat sengem Copilot Steve Lanners um Subaru Impreza WRX Sti op Plaz 9 am General op d'Arrivée, dëst obwuel direkt op der 1. Special d'Mëtteldifferential vum Subaru futti gefuer ass. Si packen et awer de Recht vum Rallye sou weider ze fueren an domat maache si wichteg Punkte fir d'Championnat, virun allem wann ee weess, dass de Steve Fernandes ganz ouni Punkten huet mussen heem fueren.

De Steve Fernandes war mat sengem belsche Copilot Olivier Beck um Peugeot 207 S2000 ugetrueden. Si waren och gutt an der Course a loungen op Plaz 7 am General.



D'Service-Crew vum Steve Fernandes hat nawell Aarbecht um Peugeot 207 S2000. Souguer e futtissen Amortisseur krute si virun den 3 leschte Speciale nach gefléckt. © Olivier Beck



Virun der leschter Special allerdéngs, huet d'Kupplung vum Peugeot de Geescht opginn, an de Rallye war fir de Lëtzebuerger/Belschen Duo gelaf. Dat ass virun allem vir de Steve Fernandes ganz batter... hien hat virun dësem Rallye 14,6 Punkte Virsprong op de Yann Munhowen. Dee Virsprong ass elo futsch an um leschte Rallye vun der Saison kënnt et zum Showdown.





Resultat vum Rallye National du Centre Alsace:

1) Mauffrey/Bronner - Peugeot 208 T16 R5

2) Werver/Begout - Porsche 997 GT3 (+00:36)

3) Jakubowski/Godey - Peugeit 208 T16 R5 (+01:14,3)

4) Edel/Stirling - Ford Fiesta R5 (+01:16,1)

5) Gengler/Krüger - Subaru Impreza WRC S12 (+02:38,8)

9) Munhowen/Lanners - Subaru Impreza WRX Sti (+03:25,3)



Komplett Resultat vum Rallye National du Centre Alsace



Decisioun ëm d'Lëtzebuerger Rallye-Championnat

An dee leschte Rallye huet et a sech, well do handelt et sech ëm de Rallye du Condroz an der Belsch. Dee Rallye geet iwwer 2 Deeg an ass bekannt dofir, extrem schwiereg ze sinn. Dat huet net nëmmen de Steve Fernandes scho musse feststellen, ma och de Yann Munhowen huet hei scho schlecht Erfarunge gemaach.

De Steve wousst wuel virum Rallye National du Centre Alsace, dass et nachemol spannend ka ginn. Dat kéint een op alle Fall sou interpretéieren, wann ee gesäit mat wéi engem Auto de Steve sech um Rallye du Condroz ugemellt huet. Hien huet e Citroën DS3 RRC gelount, fir do ze fueren. Dat ass de selwechten Auto, mat deem hien de Rallye Lëtzebuerg als 4ten ofgeschloss huet, allerdéngs net an der WRC-Konfiguratioun, mä an der RRC-Konfiguratioun, dat heescht mat engem aneren Aero-Package a mat engem Tick manner Leeschtung.



De Yann Munhowen an de Steve Lanners fuere wéi gewinnt um Subaru Impreza WRX Sti. De Yann Munhowen misst elo an der Pilotewäertung 33,4 Punkte Virsprong hunn op de Steve Fernandes (Punkten ouni Garantie!). D'Resultat um Condroz gëtt ëmsou méi wichteg, wann ee bedenkt, dass d'Punkte bei dësem grousse Rallye mat 1,2 multiplizéiert ginn. An der Copilotewäertung kann de Steve Lanners sech elo schonn iwwert säin Titel freeën. D'Patricia Wanderscheid op Plaz 2 kann dem Steve den Titel net méi ewech huelen.

D'Decisioun bei de Pilote fält also de 4. a 5. November beim 44. Rallye ronderëm Huy, wou iwwer 200km Special musse gefuer ginn. Et wäerten iwwer 20 Autoe vun der R5-Kategorie do matfueren, donieft eng Partie WRCen, grad wéi Porsche GT3en.

Vu Lëtzebuerger Säit dierften nieft Munhowen/Lanners a Steve Fernandes/Olivier Beck (B) och nach de Georges Goedert mam Patricia Wanderscheid (Subaru Impreza) untrieden, grad wéi de Bob Kellen an d'Nathalie Hoffmann (Ford Fiesta R2T).

Fir Spektakel ass also gesuergt.

Link: Informatiounen iwwert de Rallye du Condroz 2017