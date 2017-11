De Steve Fernandes ass um Condroz net wéi gewinnt mat sengem Peugeot 207 S2000 ugetrueden, mä mat engem Citroën DS3 RRC. © Henri Schwirtz

De Rallye du Condroz feiert dëst Joer seng 44. Editioun, an en hält, wat ee sech vun deem Rallye versprécht. Et ass net nëmmen déi lescht Manche vum belsche Rallye-Championnat, ma och déi vum Lëtzebuerger Rallye-Championnat. An e béide Fäll, fält d'Entscheedung ëm den Titel bei dem leschte Rallye.

Bei de Lëtzebuerger kämpfen den Titelverdeedeger Steve Fernandes an de Yann Munhowen ëm Plaz 1 am Championnat.

Virum Rallye war scho gewosst, dass et eng ganz enk Geschicht gëtt. De Rallye du Condroz geet iwwer 2 Deeg, an nom 1. Dag ass et nach méi spannend ginn.



Am General leien de Steve Fernandes a säi belsche Copilot Olivier Beck no den 10 Specialle an den 122,6 km Speciale vum Samschdeg op Plaz 20, dëst op engem Citroën DS3 RRC. Mat deem Auto fuere si an der selweschter Klass wéi déi belsch an däitsch Konkurrenz op Autoe vun der R5-Klass. An hirer Klass si se um Samschdegowend déi 15. bei deem extrem staarke Starterfeld. De Steve Fernandes hat scho fréi Pech mat dem gelounten Auto, nodeems de Schalthiewel op WP2 gebrach war a si sou wichteg Zäit verluer hunn. Derbäi koum dunn nach eng Sortie op der WP3. Méi spéit am Dag hate se dunn awer Chance, nodeems si eng Special nach am Dréchene fuere konnten, déi hiren direkte Konkurrent ëm de Championstitel am Reen huet musse fueren, well en mat vill méi enger héijer Startnummer an dëse Rallye gaangen ass.



© Henri Schwirtz

De Yann Munhowen an de Steve Lanners fuere wéi gewinnt um Subaru Impreza WRX Sti. Si sinn bis ewell e feelerfräie Rallye gefuer a leien op Plaz 23 am General um Samschdegowend. An hirer Klass si se eleng an domat op Plaz 1.

Eigentlech hat de Yann Munhowen virum Condroz eng Avance vun iwwer 30 Punkten op de Steve Fernandes. Nodeems awer ee Rallye aus dem Championnat (Rallye Pays-Haut Viviers a Frankräich) net gefuer gouf, ziele just 5 vun de 7 Rallyë fir d'Punkten ze rechnen, amplaz 6 wéi et eigentlech am Ufank vun der Saison virgesi war. Domat gëtt d'Rechnung eng ganz aner an de Steve Fernandes kann ee 0-Punkte-Resultat vu sech sträichen, a réckelt domat ganz no erun un de Yann Munhowen.



Nom Stand vum Samschdegowend, mam provisoresche Resultat vun 23 Auer (net confirméiert), géifen nom Punktesystem vum Lëtzebuerger Championnat, de Yann Munhowen an de Steve Fernandes punktgläich am Lëtzebuerger Championnat stoen! (ouni Garantie).

Méi e spannende Schluss vun der Saison konnt ee sech net wënschen. Fir d'Equipagen heescht et sech iwwer Nuecht gutt vun de Strapazen ze erhuelen a sech nachemol voll ze konzentréiere fir e Sonndeg, wou nachemol iwwer 80km Speciale gefuer ginn. Um Podium e Sonndeg am spéiden Nomëtteg kann dann den Täscherechner ausgepak ginn, wa béid Piloten hiren Auto iwwert d'Arrivée bréngen.

Loosse mer beim ganze Kampf ëm de Championstitel, déi aner Lëtzebuerger Konkurrenten net vergiessen.

All d'Lëtzebuerger sinn nach an der Course... wann ee bedenkt, dass vun den 158 Equipagen, déi un den Depart gaange waren, der scho bal 50 ausgefall sinn, ass dat definitiv schonn eng Leeschtung.

Am General op Plaz 42 leie de Bob Kellen an d'Nathalie Hoffmann um Ford Fiesta R2T. An hirer Klass leie se op Plaz 1. Si hate laang Zäit am General e Kapp u Kapp-Renne mat dem anere reng Lëtzebuerger Equipage Georges Goedert / Patricia Wanderscheid.

© Henri Schwirtz

Leider hat de Georges awer um Enn vum Samschdeg Bremsproblemer um Subaru Impreza, wouduerch hie vill Zäit verluer huet a bis op Plaz 75 am General zeréck gefall ass. Fir Goedert/Wanderscheid heescht et also um Sonndeg attackéieren, virausgesat de Subaru leeft nees ouni Problemer.

© Henri Schwirtz

Fir Kellen/Hoffmann dierft et drëm goe sech am Verglach mat den aneren Autoe vun der R2-Klass ze moossen an den Auto an d'Top 40 ze bréngen.

Dann ass awer nach eng weider Lëtzebuerger Copilotin am Asaz um Condroz, dat a Persoun vum Martine Victor. Et fiert hei eng éischte Kéier mam belsche Pilot Fabian Leroy. Si leie mam Citroën C2R2max op Plaz 70 am General um Samschdeg den Owend. Virum Rallye hate si schonn ugekënnegt, dass et virun allem drëm géif goe sech gutt z'amüséieren an unzekommen, an net vir en Top-Resultat am Verglach mat der R2-Konkurrenz ze maachen. Si sinn also um gudde Wee hiert Zil ze erreechen.

© Martine Victor

Am belsche Championnat ass et ähnlech spannend nom 1. Dag vum Condroz. De Kris Princen (Skoda Fabia R5) ass aktuell Leader am General, 38 Sekonne virum Vincent Verschueren (Skoda Fabia R5).

De Kris Princen hat eigentlech schonn an der Saison opginn, konnt awer nachemol motivéiert gi weider ze fueren an huet elo nach Chancen op de belsche Championstitel. © Henri Schwirtz



Dem Verschueren geet eng 4. Plaz am General duer, fir Champion ze ginn, souguer wann de Kris Princen gewënnt. Tëscht Plaz 2 a Plaz 6 am General leie just 17 Sekonnen. Et kann also nach alles geschéien, virun allem wann ee gesäit, dass schonn eng Partie vun de ganz séiere Piloten hiren Auto hu mussen ofstellen (De Mevius - Sortie, Albert - Sortie, Cherain - Alternator, Dilley - Boite,...).

Ween net weess wat en um Sonndeg soll maachen, de Wee op Huy lount sech definitiv. Déi 11. Special geet um 8h02 lass. Gefuer ginn am Ganzen nach 8 Speciallen an de Schlusspodium fir den éischten Auto ass fir 16.35 Auer geplangt.



Méi Infoen op www.condrozrallye.be