© Ketty a Rom Hankes

Méi spannend war d'Entscheedung ëm de Rallyestitel wuel nach ni an der Geschicht vum Lëtzebuerger Rallyesport.

Et war en Duell op Aenhéicht tëscht dem Titelverdeedeger Steve Fernandes um Citroën DS3 RRC an dem Yann Munhowen um Subaru Impreza WRX Sti.

De Rallye du Condroz ass iwwer 2 Deeg gaangen. Nom Samschdeg hate mer den Exercice gemaach, an emol duerchgerechent, wéi d'Resultat wuel wier, wann de Rallye deen Ament eriwwer wier. Do lounge béid Piloten "punktgläich" mat 254,6 Punkten, an dat no 7 Rallyen, vun deenen déi 5. bescht Resultater an d'Wäertung koumen. Et war also extrem spannend um Sonndeg...



Béid Piloten hunn um 2. Dag nachemol alles ginn, fir déi beschtméiglech Positioun erauszeschloen. De Steve Fernandes war zwar mat dem méi staarken Auto um Depart, ma en hat awer den Nodeel, dass a senger Klass immens vill staark Piloten am Kader vum belsche Rallye-Championnat ugetruede sinn. Fir Punkten am Lëtzebuerger Championnat ze kréien, ginn d'Positiounen am General vum Rallye an an der Klass zesummegezielt. An der Klass kritt een awer just Punkte wann een ënnert den 11 éischten an der Klass ass.



De Steve Fernandes koum mat sengem belsche Copilot Olivier Beck um Enn vun den iwwer 200km vum Rallye du Condroz op déi exzellent 16. Plaz am General. An der Klass war et awer just Plaz 13, an domatter krut hie keng Punkte fir d'Klass, ma just déi fir de General.

De Steve Fernandes hat den DS3 RRC gutt am Grëff © Henri Schwirtz

De Yann Munhowen an de Steve Lanners si mam Subaru Impreza an enger Klass ugetrueden, an där soss kee Konkurrent gefuer ass. Op der zweetleschter Special gouf et nachemol dramatesch, well si kruten e Platten an hu riskéiert am General zeréckzefalen. Si konnten de Schued awer a Grenzen halen, verléieren zwar Zäit, mä keng Plazéierung. Um Enn goufe si am General hannert dem Steve Fernandes déi 17., wouduerch se 0,6 Punkte manner krute wéi de Steve Fernandes. Ma duerch hir Punkten an der Klass, konnte se awer méi Punkte vum Condroz mat heem huele wéi de Rallye-Champion 2016.



De Steve Fernandes huet bis déi lescht Sekonn gekämpft. Wéi et ausgesäit, sollten um Enn just 1,2 Punkte feele fir säin Titel ze verdeedegen © Ketty a Rom Hankes

Et huet du geheescht den Täscherechner eraushuelen, well jo just 5 amplaz 6 Rallyen an d'Wäertung komme fir d'Championnat, nodeems de Rallye Viviers Pays-Haut net gefuer gouf.



Punktestand virum Rallye du Condroz. Just déi 5 bescht Resultater kommen an d'Wäertung

Eiser Berechnung no, kéim de Yann Munhowen doduerch op 258,2 Punkten an der Endofrechnung.

(254,4 + 49,8 vum Condroz, minus 46 Punkte Sträichresultat)

De Steve Fernandes kéim op 257 Punkten... also just 1,2 Punkte manner.

(221 + 36 Punkte vum Condroz, minus 0 Punkten Sträichresultat).



Déi Berechnunge baséiere sech op da offizielt Resultat vum Rallye du Condroz, wéi et um Sonndeg den Owend um 19.41 Auer vum Veranstalter matgedeelt gouf. Feeler bei der Berechnung sinn net ausgeschloss!

Dëst Resultat vum Lëtzebuerger Championnat ass "inoffiziell an nach net bestätegt", bis d'Commission Sportive vum ACL d'Punkte berechent a verëffentlecht huet.



De Steve Lanners stoung scho virum leschte Rallye als Champion bei de Copilote fest. © Ketty a Rom Hankes



Um Sonndeg goufen d'Piloten um Routier ugehalen an et goufen Alkoholskontrolle gemaach. Beim Yann Munhowen war alles an der Rei, wéi och de belsche Polizist bestätegt huet :) © Steve Lanners



Weider Resultater vu Lëtzebuerger Equipagen um Rallye du Condroz

Nieft de Protagonisten, déi ëm den Titel gekämpft hunn, waren awer och nach aner Equipagen aus Lëtzebuerg am Asaz.

Op Plaz 45 kommen de Bob Kellen an d'Nathalie Hoffmann. Si waren eigentlech um beschte Wee an d'Top40, éier de Ford Fiesta R2T um Sonndeg de Moie gestreikt huet. Matten op der WP11 huet de Motor gestreikt... si hunn iwwer 3 Minutte gebraucht, éier se den 3-Zylinder nees um Lafen haten. Am Service konnt en defekte Sensor gewiesselt ginn, a si hu sech op de leschte Speciallen nach vu Plaz 59 nees no vir op Plaz 45 gekämpft.

De klenge Fiesta R2T hat um Sonndeg de Moien den Hick, soss wier eng Positioun ëm Plaz 38 méiglech gewiescht. © Ketty a Rom Hankes

Nom Samschdeg waren de Georges Goedert an d'Patricia Wanderscheid um Subaru Impreza WRX Sti "nëmmen" op Plaz 75, nodeems se massiv Problemer mat der Brems haten. Ma och si hunn de Kapp net hänke gelooss an hunn um Sonndeg attackéiert, fir sech nach bis op Plaz 57 eropzeschaffen.



E futtisse Bremszylinder um Impreza huet eng besser Plazéierung am General verhënnert © Ketty a Rom Hankes

3 Plazen hannendru kënnt de Belsch Fabian Leroy mat senger Lëtzebuerger Copilotin Martine Victor. Si sinn um Condroz déi éischte Kéier iwwerhaapt matenee gefuer, dëst op engem Citroën C2R2max. Si kënne sech vu samschdes op sonndes ëm 10 Plaze verbesseren, dat vu Plaz 70 erop op Plaz 60. Domat war hire Wonsch och erfëllt, well et ass hinne just drëm gaange sech z'amuséieren an unzekommen. Dee Plang ass also opgaangen.

© Ketty a Rom Hankes



Neie belsche Rallye-Champion

Net nëmmen am Lëtzebuerger Championnat ass et um Condroz nach ëm den Titel gaangen... och am RACB-Championnat. D'Decisioun sollt tëscht dem Kris Princen an dem Vincent Verschueren falen, allebéid op Skoda Fabia R5.

De Rallye du Condroz konnt de Kris Princen zwar gewannen, mat duerch déi 3. Plaz vum Vincent Verschueren, sammelt de Verschueren genuch Punkte, fir sech Rallye-Champion 2017 nennen ze dierfen.



Den neie belsche Rallye-Champion heescht Vincent Verschueren © Ketty a Rom Hankes