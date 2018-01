Zur Auswiel stinn:

DEFOURNY Max

FERNANDES Steve

HAUSER David

MARCHIONE Canio

Equipage MUNHOWEN Yann / LANNERS Steve

PEREIRA Dylan

PETERS Kevin

SCHANEN Max

- 4. Plaz am General vum Formel Renault Eurocup 2017- 18. Plaz am Championnat d’Europe an der Formel 3 vun der FIA 2017- Vizechampion vun de Rallye-Piloten 2017- Gewënner vun der Divisioun LMP3 vum 2017 GT&Prototype Challenge powered by Hankook- Champion du Luxembourg an de Biergcoursen (Catégorie 1)- 4. Plaz am Schlussklassement vun der Coupe Internationale vun de Biergcoursë vun der FIA 2017 (Catégorie3)- Lëtzebuerger Champion bei de Rallyepiloten (Yann Munhowen)- Lëtzebueger Champion bei de Copiloten (Steve Lanners)- Member vum Promotiounskader vum COSL- 8. Plaz am Schlussklassement vum Porsche Mobil 1 Supercup 2017- 3. Plaz am Schlussklassement vum Porsche GT3 Cup Challenge Middle East 2016/2016- 6. Plaz an der Autocross Europameeschterschaft vun der FIA 2017 (Kategorie Buggy 1600)- 8. Plaz an der Autocross Europameeschterschaft vun der FIA 2017 (Kategorie Buggy 1600)



De Vott gëtt gemaach vun de Membere vun der Lëtzebuerger Automobilsport-Journalistevereenegung LMWA, de Membere vun der Commission Sportive vum ACL an via online-Voting um Internetsite www.aclsport.lu.



Ënnert alle Leit déi beim Online-Voting um Site vum ACL matmaachen, gëtt och e Gewënner gezunn, deen da bei der ACL-Gala den 20. Januar am Casino kann dobäi sinn.



Link: Wiel vum Autosportler vum Joer 2017 - Voting



De Vott leeft nach bis de 14. Januar 2018. De Gewënner gëtt dann den 20. Januar op der traditioneller "Soirée du Sport Automobile" zu Mondorf geéiert.



D'Gewënner vun de leschte Joren waren:

2016 - FERNANDES Steve

2015 - FRANCK Christian

2014 - BRUCKNER Gilles

2013 - HAUSER David