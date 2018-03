X

Eng éischte Kéier gehéiert de Spa Rally zum Lëtzebuerger Rallye-Championnat. Et waren allerdéngs net vill Lëtzebuerger Equipagen zu Spa un den Départ gaangen. De Spa Rally ass och eng Manche vum belsche Rallye-Championnat, deementspriechend héich war den Niveau vun de Konkurrenten.

Den aktuelle Lëtzebuerger Rallye-Champion Yann Munhowen huet iwwert d'Wanterpaus decidéiert, dës Saison mat engem aneren Auto unzetrieden. Hien huet säi Subaru Impreza verkaf, an huet sech de Mitsubishi Evo8 vum Patrick Gengler zougeluecht. En ass zesumme mat sengem Co Steve Lanners e klengen Test virun der Rallye Saarland-Pfalz gefuer, dat allerdéngs op Schnéi an Äis. Dat war also net déi optimal Preparatioun op Spa.



Yann Munhowen / Steve Lanners © Romain Hankes

Si konnten awer vun Ufank un weisen, dass mat hinnen ze rechnen ass zu Spa. Si waren direkt op der 1. Special hannert all de méi staarke belsche Konkurrenten op R5-Autoen an 2 Piloten op Porsche GT3 (Snijers a Bouvy) déi bescht vun alle Konkurrenten hannendrun, dat op Plaz 12.

Duerno sollt sech un Duell ukënnegen, mat deem kee sou wierklech am Virfeld gerechent hat. Den 19 Joer jonke Grégoire Munster, Fils vum bekannte belsche Rallye-Pilot a Preparateur Bernard Munster, war zu Spa op engem Opel Adam R2 un den Depart gaangen.



Grégoire Munster © Romain Hankes



De Grégoire ass schonn 2017 am Opel Adam Cup an Däitschland matgefuer... huet do wichteg Erfahrunge gesammelt... an dës Saison fiert hien och nees am däitschen Adam Cup a wëll do ëm den Titel matfueren. Bei der 1. Course, der Saarland-Pfalz-Rallye, konnt hie sech Plaz 3 sécheren.

De Grégoire Munster fiert mat Lëtzebuerger Lizenz an d'Specialle rondërem Spa schéinen him an dem klengem Adam R2 gutt ze leien. Vun der 5. Special un, war den Duo Munster/Podgorny am General laanscht Munhowen/Lanners gezunn. Si hate bal 18 Sekonne Virsprong... si konnten dee Virsprong iwwert déi nächst Speciallen ausbauen, éier e géint der Enn ëmmer méi kleng gouf. Virun der leschter Special lounge Munster/Podgorny op Plaz 7 am General, 7 Sekonne viru Munhowen/Lanners.



De Grégoire Munster fiert mat Lëtzebuerger Lizenz © Hankes Romain

Op der leschter Special huet de Yann Munhowen dunn nachemol alles aus sengem Evo8 erausgeholl, a konnt mat enger super Zäit de Grégoire Munster vu Plaz 7 verdrängen, mat 6,8 Sekonne Virsprong. Si gewannen domat hir Klass.



Och déi belsch Press war vum Yann Munhowen senger Leeschtung impressionéiert. © Romain Hankes



Och de Grégoire Munster wënnt mat sengem belsche Co d'Klass, grad ewéi d'Junior-Wäertung.

E méi schwierege Start haten de Steve Fernandes an de Steve Kirfel um Peugeot 208 R2. Si waren no der 1. Special just déi 45. am General. Ma schonn op der 2. Special ass et besser gelaf... si konnten déi 15. Zäit am General fueren an hu sech no vir geschafft... sou ass et de ganze Rallye PLaz vir Plaz no vir gaange fir den Duo Fernandes/Kirfel.



Steve Fernandes / Steve Kirfel © Romain Hankes



Si ginn um Enn déi gutt 15. am General an déi 3. an hirer Klass. Et kann een domat rechnen, dass de Steve Fernandes am Laf vun der Saison mat engem aneren Auto wéi dem 208 R2 wäert ëm Punkten am Lëtzebuerger Championnat kämpfen.



Zu Spa waren de Steve Fernandes an de Steve Kirfel mam Peugeot 208 R2 um Depart. © Romain Hankes



Da war nach e Co-Pilot mat Lëtzebuerger Lizenz am Asaz, dat a Person vum Stéphane Grogna. Hien ass mam Sébastien Jacquemin op engem Opel Adam R2 gestart. Si ginn um Enn déi 19. am General an déi 6. an hirer Klass.



Gewonne gouf de Spa Rally vu Fernemont/Maillen op Skoda Fabia R5, viru Princen/Eelbode och op Skoda Fabia R5 an Albert/Mergny op Ford Fiesta R5.





1. Fernémont Adrian - Maillen Samuel Škoda Fabia R5 RC2 1:46:14.5 2. Princen Kris - Eelbode Bram Škoda Fabia R5 RC2 1:46:19.7 3. Albert Michael - Mergny William Ford Fiesta R5 RC2 1:48:31.3 4. de Mevius Ghislain - Leyh André Škoda Fabia R5 RC2 1:50:14.4 5. Snijers Patrick - Thierie Davy Porsche 997 GT3 RGT 1:53:51.3 6. Cracco Pieter Jan Michiel - Vermeulen Jasper Ford Fiesta R5 RC2 1:53:53.9 7. Munhowen Yann - Lanners Steve Mitsubishi Lancer Evo VIII NCE 1:58:36.8 8. Munster Gregoire - Podgorny Antoine Opel Adam R2

New Racing RC4 1:58:43.6 9. Dilley Jean - Leclerc Romain Ford Fiesta R2T RC4 2:00:18.8 10. Dedouaire Arnaud - Koen Benjamin Ford Fiesta R200 NCM 2:02:52.9 11. Daco Christophe - Strotz David Ford Escort RS 1800 MKII H-PTN 2:02:53.8 12. Dehaye Aurélie - Gully Eddy Volkswagen Golf III Kit Car NCM 2:03:16.4 13. Bouillon Harry - Fidale François Ford Fiesta R200 NCM 2:03:41.5 14. Beaufort Raphaël - Brouir Marie-Laure Renault Clio Ragnotti NCE 2:03:50.8 15. Fernandes Steve - Kirfel Steve Peugeot 208 R2 RC4 2:03:51.0 16. Georges Jonathan - Lemaire Pierre Renault Clio RS NCM 2:03:55.4 17. Molle Amaury - Portier Xavier Peugeot 208 R2 RC4 2:04:05.8 18. Brüls Tobias - Hepp Armani Peugeot 208 R2 RC4 2:04:16.6 19. Jacquemin Sébastien - Grogna Stéphane Opel Adam R2 RC4 2:06:41.0 20. Cais Erik - Krajča Ondřej Opel Adam Cup NCM 2:07:22.0

© Romain Hankes

An der historescher Regularitéitswäertung gouf et eng Victoire fir 2 Pilote mat Lëtzebuerger Lizenz. Gewonne gouf d'Competitioun vumop engem BMW 2002ti. Denkommen um Simca 1000 op Plaz 20.Déi nächst Manche am Lëtzebuerger Rallye-Championnat ass de, och an der Belsch.