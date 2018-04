© Ketty a Rom Hankes / RTL

Hie war wéi gewinnt mam däitsche Pilot Patrick Fank um Mitsubishi Evo6 am Asaz. Nom Rallye war de Patrick Fank méi wéi zefridden an huet sech och iwwert déi 3. Plaz an der Klass vun den Evo'e gefreet.



Den André, alisas Kik Foxius hëlt beim 1. Rallye vun der Coupe also wichteg Punkte fir d'Championnat mat heem.



André (Kik) Foxius © Ketty a Rom Hankes / RTL



Op Plaz 20 fanne mer dann de Patrick an d'Katia Gengler, déi mam neien Toyota GT86 CS-R3 um Depart waren. De Patrick Gengler huet deen Auto iwwert de Wanter opgeriicht a fänkt lues awer sécher un, sech un dat neit Gefier ze gewinnen.

© Ketty a Rom Hankes / RTL

An engem éischte Feedback nom Rallye war en der Meenung, dass e puer PS feele fir ganz vir matfueren ze kënnen, ma den Auto géif richteg Spaass maachen. An hirer Klass komme se op Plaz 3.







© Ketty a Rom Hankes / RTL

© Ketty a Rom Hankes / RTL

Daniel Leyers / Chris Stijnen © Ketty a Rom Hankes / RTL

Op Plaz 21 fanne mer dann den, deen net nëmme mat enger neier Copilotin um Start war, ma och mat engem neien Auto. Hien huet sech elo e Mitsubishi Evo8 zougeluecht, nodeems en e puer Joer mat engem Subaru Impreza gefuer ass.U senger Säit souz d'. Si ginn an hirer Klass déi Drëtt.Op Plaz 50 da kommen denmam Renault Clio RS. Den Auto huet no engem Accident um Rallye Lëtzebuerg 2017 mussen an d'Carosserie, nodeems en do um Daach gelant war. Elo ass en awer nees asazbereet. Si ginn déi 4. an hirer Klass.E Lëtzebuerger Equipage, deen awer net mat Lëtzebuerger Lizenz fiert dëst Joer, ass den Duo. De Steve Jung huet sech säi Citroën DS3R3max zeréckkaf, an e fiert elo e klenge Programm an der saarlännescher Rallye-Meeschterschaft. Si kommen op Plaz 14 am General an op Plaz 2 an hirer Klass.

Ausfäll

Georges Goedert © Ketty a Rom Hankes / RTL

E ganz gudde Rallye gefuer waren deum Subaru Impreza WRX Sti. De Georges war vun Ufank un richteg séier... Op WP1 an 2 ass en déi 6. Zäit am General gefuer, op WP3 souguer déi 4. Zäit. Si loungen an der Halschent vum Rallye op Plaz 4 am General. Dunn huet de Subaru awer decidéiert net méi unzesprangen an de Rallye war fréizäiteg eriwwer. Elo geet d'Feelersich un, well wou den Auto dunn nees opgeluede gouf fir heem ze fueren, ass en nees gelaf wéi wann nix gewiescht wier.Denware wéi gewinnt mam Opel Kadett C Rallye am Asaz. No WP1 war awer scho Schluss fir si.Dewaren op hirem Peugeot 206 RC gemellt. Si stinn an der Lëscht vun den Ausfäll als "net gestart op WP1".Nächste Rendez-Vous an der Coupe-Rallye ass de 5. Mee bei der Birkenfelder Löwenrallye.