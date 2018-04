© Ketty a Rom Hankes / RTL

De Rallye Trois-Ponts war den 2. Laf vum Lëtzebuerger Rallye-Championnat an et waren och eng Partie Lizenzéierter aus dem Grand-Duché um Depart, vun deenen der awer just d'Halschent ukomm sinn.E Pilot mat deem kee sou richteg gerechent hat dës Saison, fänkt un eng wichteg Roll am Championnat ze spillen, dat a Persoun vum Grégoire Munster. De jonke Belsch huet déi lescht Saison ugefaange mat Rallye fueren, dëst ënner anerem am däitschen Opel Adam Cup. Et war e Joer fir ze léieren, an dat schéint sech bezuelt ze maachen... dëst Joer fiert hien ënner Lëtzebuerger Lizenz a suergt do nawell fir erstaunte Gesiichter. Fuere mécht hien op engem Opel Adam R2, en Auto deen him wéi et schéint immens gutt läit. Den 19 Joer jonke Pilot ass de Fils vum Bernard Munster, a profitéiert do mat Sécherheet vu sengem Papp senger Erfarung als Rallye-Pilot. Zu Trois-Ponts ass hie mat senger Mamm gefuer, dem Andrée Hansen a si kommen am General an der Div4 op déi exzellent 5 Plaz. Virun hinne si just Pilote mat vill méi staarken Allradler. Si gewannen domat och hir Klass.Op Plaz 12 kënnt dann de Gilles Jacoby mat sengem belsche Copilot Daniel Arens. De Citroën DS3 R3max ass no der hefteger Sortie am August 2017 nees opgebaut, an um Trois-Ponts huet et geheescht nees Vertrauen an den Auto an an de Setup ze kréien. Dat ass am Ufank e bësse schwéier gefall, ma wat de Rallye méi laang gedauert huet, wat et besser gelaf ass. De Lëtzebuerger/Belschen Duo kënnt wéi gesot an der Divisioun 4 op Plaz 12 an an der Klass 4-13 op Plaz 3.Da komme mer scho bei den Auto mat der Startnummer 69. Gefuer gouf dee vum Chris Koenig, mat um Bäifuerersëtz dem André (Kik) Foxius. De Chris Koenig huet de leschte Wanter e Citroën Saxo opgeriicht, fir de Peugeot 106 ze ersetzen. Beim Rallye Saarland-Pfalz gouf et nach Problemer mat engem Cardan, deen ze kuerz war, wouduerch se hu mussen opginn. Um Trois-Ponts ass et dunn awer besser gelaf a si kommen op déi 20. Plaz an der Divisioun 4 an op Plaz 7 an der Klass 4-12, dëst obwuel se um Site vum Veranstalter als "Abandon" wéinst Motorproblemer stoungen. Dat war glécklecherweis eng Feelinformatioun.

Abandon

Da komme mer bei d'Equipagen, déi net net bis op de Schlusspodium gepackt hunn. Do ervirzehiewe wier den aktuelle Rallye-Championum Mitsubishi Evo8. Den Duo war an Topform an et konnt ee scho bal vun enger Lëtzebuerger Victoire um Rallye Trois-Ponts dreemen... Si waren no der 5. Special déi 1. am General. Op WP6 war dunn awer leider Schluss. Während der Ubremsphas fir eng Lénkskéier ass um Evo op eemol de Wischer ugaangen. Dat huet de Pilot sou ofgelenkt, dass hien de Bremspunkt fir d'Kéier minimal verpasst huet... doduerch war hien ze séier an ass riets vun der Strooss ofkomm an an e Bam gerannt. Den Equipage blouf onverletzt, ma den Auto hat sou gelidden, dass se net weiderfuere konnten.Fir d'Championnat ass dat natierlech alles anescht wéi glécklech. Et heescht elo den Auto nees fit ze kréie bis Mëtt Juni, wou de Rallye Haute-Senne an der Belsch gefuer gëtt. Dee Rallye gouf iwwregens kuerzfristeg vum ACLSport an d'Championnat opgeholl, nodeems den eigentlech geplangte Rallye Vosgien a Frankräich net gefuer ka ginn, well si dëst Joer keng auslännesch Lizenzéierter bei sech fuere loossen.Den Zweetplatzéierten am Rally-Championnat vun zejoert, de Steve Fernandes, konnt dann awer net vum Ausfall vu Munhowen/Lanners profitéieren. Dewar mamum Peugeot 207 S2000 ugetrueden, nodeems se beim Spa Rally nach mam 208 R2 gefuer sinn. De Motor vum S2000 gouf revidéiert a war pénktlech fir den Trois-Ponts fäerdeg.Leider sollte se net laang Spaass mam S2000 hunn, well enger éischter Analys no huet d'Boîte bzw d'Kuppplung den Déngscht schonn op der 1. Special quittéiert. Den nächsten Asaz fir de Steve Fernandes ass a Frankräich un der Côte d'Azur um Rallye Antibes vum 17.-20. Mee.Dean d'si mam Ford Escort Mk2 ugetrueden, dëst fir den Auto virum Rallye de Wallonie ze testen. Mat der Startnummer 2 hu se den Depart geholl. No 3 Speciale lounge se op Plaz 8 am General vun der Divisioun 4, 18 Sekonnen hannert Munster/Hansen um Adam R2. Leider sollte se net d'Méiglechkeet kréien, sech nach weider no vir ze kämpfen, well de Pont vum Escort huet sech op WP5 a seng Bestanddeeler opgeléist. Elo heescht et sech ze tommelen, fir den Auto bis Enn des Mounts nees fäerdeg ze kréien. De Rallye de Wallonie gëtt vum 27.-29. Abrëll ronderëm Namur gefuer.