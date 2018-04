X

A knapp 2 Wochen geet d'Europameeschterschaft zu Seelow an Däitschland lass an déi zwee Lëtzebuerger si méi wéi begeeschtert, fir do mat hiren neie Buggyen un den Depart ze goen.Ma och zu Lëtzebuerg kann ee si gesinn, dat beim Autocross den éischte Weekend am Juni zu Helleng.