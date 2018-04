X

Och dëst Joer lount et sech nees fir Ufank Mee bis op Eschduerf ze fueren, well do gëtt dann nees internationalen Automobilsport vun der Spëtzeklass gebueden.



D'Pilote kommen aus Däitschland, der Belsch, Frankräich, der Schwäiz, Éisterräich, Groussbritannien, Slowenien an natierlech Lëtzebuerg, fir ëm Punkten a Positiounen ze fueren.



Et sinn 3 Trainingsleef vu samschdesmoies 9.15 Auer u programméiert. Sonndes vun 8.30 Auer u stinn dann 3 Leef fir d'Wäertung um Ordre du jour... virausgesat, den Timing gëtt net duerch Accidenter op d'Kopp geheit.







Fir d'Gesamtvictoire ginn et och dëst Joer nees eng Partie Kandidaten, déi een op der Rechnung muss hunn. Sief et de franséische Champion Sébastien Petit, d'Schwäizer Champione Marcel Steiner an Eric Berguerand, de Jelle De Coninck aus der Belsch, oder nach de Slowen Patrik Zajelsnik an de Fransous Cyrille Frantz. Net ganz vergiessen däerf een dann awer och d'Lëtzebuerger Guy Demuth oder Tommy Rollinger. De Guy Demuth fiert zu Eschduerf eng éischte Kier mat sengem neien Norma-Judd M20 FC V8 3L.











Bei den Zuschauer sinn natierlech och déi sougenannte "Biergmonster" extrem beléift. Do hätte mer ënner anerem den Herbert Stolz op engem Porsche 935, d'Schwäizer Bratschi a Kessler op Mitsubishi Lander, de Romeo Nüssli op Ford Escort Cosworth, de Fréderic Neff op Porsche 997 GT3-R, de Michel Zemp op Seat Leon TCR oder den Norbert Handa um wonnerschéine Lancia Delta Integrale.







Gespaant däerf en och sinn, wéi de Lëtzebuerger Champion an den Toureween dëst Joer eens gëtt. De Canio Marchione huet iwwert de Wanter säi VW Scirocco géint e BMW 320 STW getosch.



Dem Canio Marchione seng nei Maschinn



Rendez-Vous also de 5. a 6. Mee zu Eschduerf.



De Weekend-Ticket kascht 25 Euro, en Ticket fir den Training samschdes 15 Euro, an den Ticket fir sonndes 20 Euro.



All d'Gewënner vun Eschduerf am Iwwerbléck:

1988:Hervé Bayard (F) Martini Mk32 BMW 2.3L F2

1989:Hervé Bayard (F) Martini Mk32 BMW 2.3L F2

1990:Hervé Bayard (F) Ralt Rt30 BMW 2.3.L F2

1991:Christian Hauser (L) Martini B42 BMW 2L F2

1992:Fredy Amweg (CH) Lola Cosworth V8 3L F3000

1993:Christian Debias (F) Martini Mk58 D BMW 2L F2

1994:"Conny" (L) Ralt Rt23 Cosworth V8 3L F3000

1995:Heinz Steiner (CH) Martini Mk69 BMW 2L F2

1996:Heinz Steiner (CH) Martini Mk69 BMW 2L F2

1997:Christian Hauser (L) Martini Mk69 BMW 2.5L F2

1998:"Conny" (L) Ralt Rt23 Cosworth V8 3L F3000

1999:Christian Debias (F) Martini Mk74 BMW F2

2000:Christian Debias (F) Martini Mk74 BMW F2

(2001 Lux-Rennen: Jean Schmits (B) Ralt Rt23 Cosworth V8 3L F3000)

2001 Deutsches Rennen : *Christian Debias (F) Martini Mk74 BMW F2

2002 Lux-Rennen:*Christian Hauser (L) Reynard Cosworth F3000

(2002 Deutsches Rennen : Herbert Stolz (D) Porsche 935 Bi-turbo)

2003 Lux-Rennen:*Roland Bossy (CH) Reynard 93D F3000

(2003 Deutsches Rennen : Herbert Stenger(D) Stenger BMW 3L CN)

2004:Lionel Régal (F) Reynard 95D Mugen F3000

2006:Lionel Régal (F) Reynard 95D Mugen F3000

2007:Lionel Régal (F) Reynard Mugen 01L F3000/Nippon

2008 :Lionel Regal (F) Reynard Mugen 01L F3000/Nippon

2009:Lionel Regal (F) Reynard Mugen 01L F3000/Nippon

2010:Lionel Regal (F) Reynard Mugen 01L F3000/Nippon

2011:Fabien Frantz (F) Reynard Mugen 92D F3000

2012: David Hauser (L) Dallara-SRE GP2 3.0L

2013: Marcel Steiner (CH) Osella-Zytek Fa30

2013 (Classic Day): Pascal Denis (L) Simca Rallye II

2014: Nicolas Schatz (F) Norma-BMW M20 FC V8 4L

2014 (FIA Hill Climb Masters, Gesamtwertung und Kat. 3): Nicolas Schatz (F)

Norma-BMW M20 FC V8 4L

2014 (FIA Hill Climb Masters, Kat. 2): Eric Berguerand (CH) Lola-Cosworth Fa99)

2014 (FIA Hill Climb Masters, Kat. 1): Yanick Bodson (B), Porsche 997 Cup

2015: David Hauser (L), Wolf GB08F1

2016: David Hauser (L), Dallara-Mécachrome GP2 V8 4L

2017: Jelle De Coninck (B), Norma-Honda M20 FC turbo



D'Streckerekorder:

Gesamt: 48,344 sec. Nicolas Schatz (F) Norma-BMW M20 FC 4.0 V8 (2014, FIA

Masters)



Zweesëtzeg Sportween: 48,344 sec. Nicolas Schatz (F) Norma-BMW M20 FC 4.0 V8

(2014, FIA Masters)



Toureween/GT: 54,40 sec. Herbert Stolz (D) Porsche 935 (2004)



Lëtzebuerger : 49,372 sec. David Hauser (L) Wolf GB08F1 (2014, FIA Masters)