Als beschte Lëtzebuerger huet sech alt nees de Grégoire Munster duerchgesat. Hien ass mat sengem belsche Copilot Johan Jalet um Opel Adam R2 ugetrueden. No 22 laange Speciallen kënnt hien als exzellenten 16. am General iwwert d'Arrivée. Hie gëtt domat den 2ten an der RC4-Klass an 1. an der BRC Junior Wäertung.



© Ketty a Rom Hankes / RTL



Op Plaz 22 fanne mer dann de Bob Kellen an d'Nathalie Hoffmann um Ford Fiesta R2T. Eigentlech war geplangt de Rallye mam Ford Escort MKII ze fueren. No engem Test um Rallye Trois-Ponts huet ee sech dunn awer ëm entscheet an ass awer mam zouverlässege Fiesta gefuer. Dat sollt sech och als e gudde Choix erausstellen. De Bob ass op den immens séiere Speciale richteg gutt eens gi mam Fiesta, a sonndes am Reen konnt hie Plazen am General gutt maachen. An hirer Klass ginn de Bob Kellen an d'Nathalie Hoffmann déi Zweet, a si realiséieren hiert bescht Resultat bei dësem grousse Rallye.



© Henri Schwirtz



Net perfekt gelaf ass et fir de Jacques Gregorius an de Fränz Diederich um Ford Fiesta R200. Am Ufank vum Rallye konnte si direkt mat ganz gudden Zäiten d'Konkurrenz schockéieren. Déi 2 Speciallen um Freideg den Owend ware gutt fir e bësse waarm ze ginn. Samschdes moies dunn op der 23 Kilometer laanger vun Nettinne-Mohiville huet de Jacques Gregorius opgedréint a sech vu Plaz 46 op Plaz 38 no vir geschafft. Leider hat de Fiesta awer op WP7 eng Uelegfuite a fir net ze riskéieren de Motor futti ze maachen, huet de Rallye-Champion vun 2015 decidéiert opzeginn. Zeréck am Service konnt de Feeler awer séier behuewe ginn a sonndes sinn de Jacques an de Fränz awer nees weider gefuer. Duerch d'Penalitéit hate se keng Chance méi op eng gutt Plaz am General. Dofir hu si sech just nach ameséiert a kommen um Enn op Plaz 42 am General.



© Henri Schwirtz



Op der 8. Special war et dunn den Out fir de Gilles Jacoby mat sengem belsche Copilot Daniel Arens. Si waren um Citroën DS3 R3max um Wallonie am Asaz. Den DS3 huet awer scho fréi Zicke gemaach a samschdes moies hu se vill Zäit leie gelooss, nodeems e Schlauch vum Turbo gerass war.



Dat konnt awer gefléckt ginn an eigentlech sollt dunn déi grouss Ophuelaktioun gestart ginn... déi ass awer mat enger Sortie op WP8 gestoppt ginn... den Auto gouf heibäi sou wäit beschiedegt, dass se net méi weiderfuere konnten.



© Henri Schwirtz



48 Equipagen hunn d'Zil gesinn, 41 sinn der ausgefall...