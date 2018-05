Nom Training e Samschdeg ginn um Sonndeg fir d'Course am Ganzen 3 Manche gefuer. Déi éischt ass erduerch an et sollt dem Fransous Sébastien Petit geléngen, de Streckerekord ze knacken. Mat enger Zäit vun 48, 26 Sekonnen war hien e Sonndeg de Moien op sengem Norma-Mugen Honda op der 1850 Meter Streck dee séiersten Pilot, dee jee do erop gefuer ass.

Aus Lëtzebuerger Siicht war de Guy Demuth e Sonneg de Moien de séiersten, mat sengem Norma-Judd ass hien de fënneft-beschte Chrono vun der éischter Manche gefuer.



Zënter 3 Joerzéngte gëllt d'Eschduerfer Biergcourse als de Motorsport-Higlight vum Joer. Vun Ufank un dobäi ass de geschwënn 80 Joer ale Léon Linden. De Pit Everling huet mam Lëtzebuerger Biergcourse-Veteran geschwat.





Eschduerfer Biergcourse / De Leon Linden am Interview



Dacks hätt hie sech gefrot, firwat datt d'Streck am Éislek eigentlech eppes Extraes, hien hätt sech d'Fro net onbedéngt beäntwert kritt. Wat hien antëscht zu Eschduerf faszinéiert, dat ass de Mythos deen am Laf vun de Joerzéngte entstanen ass. Am Ufank war et nämlech eng Course wéi all déi aner, ma mëttlerweil ass Eschduerf a ganz Europa bekannt.De Léon Linden kennt wuel wéi keen aneren all eenzelne Milimeter vun der Eschduerfer Streck an trotz sengem Alter fiert den zweefache Lëtzebuerger Meeschter nach ëmmer uewe mat. Mat sengem Dallara-Opel F304 ass hie beim Training déi 38. beschten Zäit gefuer.

Op d'Zukunft vun senger Karriär am Motorsport ugeschwat, seet de Mann deen zënter bal 6 Joerzéngte Coursë fiert, datt et vun Dag zu Dag méi schwéier gëtt. De Problem ass weder e finanziellen, nach e physeschen, mä et fënnt ee geschwë kee méi, dee matgeet op eng Course. De Gros vun de Jonken, net all, hu keng Loscht méi. Och wann den Éiergäiz do ass, eleng kann een dat alles net maachen.

De Léon Linden léisst d'Fro oppen, ob hien nach eng nächste Kéier zu Eschduerf mat derbäi ass.