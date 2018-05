X

Dëse Weekend fänkt fir den Dylan Pereira d'Saison esou richteg un. De Lëtzebuerger Automobilsportler vum Joer geet an seng drëtt Saison beim Porsche Super Cup. Déi Serie ass ëmmer just virun de Formel 1-Courssen. Dëse Weekend ass d'Kinneksklass beim Grousse Präis vu Spuenien um Circuit vun Katalounien. Den Dylan Pereira huet dann um Dënschdeg seng Ziler fir dës Saison virgestallt.

Presentatioun Dylan Pereira / Reportage Franky Hippert



D'lescht Joer koum den 20 Joer alen Automobilsportler 3 mol am Porsche Super Cup mat enger drëtter Plaz op de Podium. 2018, soll dat am beschten nach getoppt ginn, esou den Dylan Pereia. Fir de Pilot ass ëmmer déi 1. Plaz d'Zil. Ma et muss een och realistesch sinn an als Mënsch kann een net ëmmer alles perfekt maachen. Mä genau dat muss een am Super Cup maachen, fir ze gewannen. Dëst Joer ass dann d'Zil, fir esou dacks wéi méiglech op de Podium ze kommen.

Dëst Joer huet mat 3 Victoiren am Middle East Cup zu Dubai, Abu Dhabi a Bahrain scho richteg gutt ugefaang. Donieft fiert de Pereria och de Porsche Carrera Cup an Däitschland a koum do an zwou Courssen eng Kéier op déi zweeten an eng Kéier op déi drëtte Plaz. Zanter Januar ass dat grousst Talent och an der Elite Sport Sektioun vun der Arméi, dat natierlech hëlleft, fir sech voll op säi Sport ze konzentréieren:

Dëst ass och eng mental Hëllef, well ze wëssen, datt een Elitesportler ass, hëlleft, fir nach méi ze trainéieren an u sech dann och méi ze maachen, wéi ee misst, esou och bei der Ernährung. A well een jo als Elitesportler fir de Sport fräigestallt ass, kann den Dylan Pereira all Dag 2 bis 4 Stonnen an de Fitness goen.

Zanter e puer Méint këmmert sech och den Arthur Thill ëm den Dylan Pereira. De Sportfotograf, deen 1994 weltbekannt gouf, wéi hien als eenzegen d'Biller an der Formel 1 geschoss hat, wei dem Jos Verstappen säi Benetton an der Boxegaass a Flamen opgaange war, ass iwwerzeegt, datt den Dylan Pereria et nach wäit ka packen.

Hie géif den Dylan Pereira gär gesinn, fir de Super Cup ze gewannen an dono an d'Formel Elektrik ze goen, well dat dem Arthur Thill no d'Zukunft vum Motorsport ass.

Den Dylan Pereira brauch fir eng Saison Minimum e Budget vun 450.000 Euro. Den 20 Joer ale Lëtzebuerger Automobilsportler vum Joer stellt sech och ëmmer méi professionell op a schafft zum Beispill eemol d'Woch mat engem Mentaltrainer zesummen.