6 Ekippe sinn derbäi an och nach individuell Piloten.Lassgeet et um 13.30 Auer mam éischten depart, den Entréee kascht 10 Euro, Kanner bis 12 Joer si gratis.

Offizielle Communiqué vun der Fédération Luxembourgeoise du Stock-Car

1. Renntag am Pflingstmontag in Alzingen/Hesperange

"GentleGirls and GentleMen please Start your Engines" ... Das lange Warten hat endlich ein Ende ... Am kommenden Pfingstmontag, dem 21. Mai 2018 steigt der erste (1.) von insgesamt fünf (5) Renntagen zur hiesigen diesjährigen luxemburgischen Stock-Car-Meisterschaft in Alzingen/Hesperingen. Über die vergangenen Monate wurde in den Garagen der angegliederten Stock-Car-Vereine und motivierten individuellen Fahrer emsig an den Rennboliden geschraubt, geschweisst und gefeilt. Ganz begeistert und hochmotiviert zeigt man sich um die kommende Saison in Angriff zu nehmen im Kampf um waghalsige Duelle und Punkte ...



Die abgelaufene Saison 2017 wurde geprägt durch einen Aufschwung innerhalb der Stock-Car-Szene und aufsteigender Piloten- und Zuschauer-Zahlen. Vorallem die Rennkategorien der Klasse 1 und der offenen Klasse konnten hervorragende Pilotenanzahlen erziehlen.



Für den kommenden Pfingstmontag, den 21. Mai 2018 steht der erste (1.) offizielle Renntag in Alzingen/Hesperange auf dem Programm wobei sich das Tornado Team Hamm, Rekordmeister und Gründungsmitglied der F.L.S.C., als Organisator auszeichnet. Mit viel Hingabe und Fleiss wurde diese Veranstaltung seit Monaten seitens der Blau-Rot-Weissen Vorstädter geplant und organisiert.



6 Teams und zahlreiche individuelle (neue) Piloten mischen im Fahrerfeld mit im Kampf um Punkte und Spektakel

Die diesjährige Saison wird wiederum in insgesamt vier (4) verschiedenen Rennkategorien ausgetragen. Neben der altbewährten Königsklasse 1 (bis 2800ccm) und der Klasse 2 (bis 2000ccm) wird wiederum die Einsteigerklasse (bis 2000ccm) und die spektakuläre Offene Klasse (ohne Hubraumbegrenzung) angeboten.



Klasse 1 (bis 2800ccm)



In der Königsklasse werden voraussichtlich 4 Vereine am Start sein und sich packende Duelle liefern. Der letztjährige Gesamtsieger und Rekordmeister, das Tornado Team Hamm, gilt wie gewohnt als Hauptaspirant auf den Gesamtsieg. Dahinter bahnt sich jedoch ein harter Kampf zwischen den Les Diables Rouges Dudelange, dem Stock-Cars-Club Kayl und dem Stock-Car Team The Crazy Dogs Clervaux an. Ein offener Schlagabtausch und Kampf um den Titel in dieser Rennkategorie sollte zu erwarten sein sowohl in der Team- als auch in der Einzelwertung.



Klasse 2 (bis 2000ccm)



Für das kommende Jahr sollte wiederum ein beinharter Kampf zwischen den Teams des Motor-Sport-Club Kayl und dem Racing Team Power Bull's Préizerdaul zu erwarten sein. Beide Titelaspiranten werden sich sicherlich keinen Meter schenken. Dazu dürften sich die sogenannten "Verrückten Hunde" aus dem Hohen Norden Clervaux dazu gesellen, welche für die ein oder andere Überraschung sorgen möchten. Ein spannender Dreikampf sollte zu erwarten sein und auch die weiteren involvierten Teams könnten jederzeit in den Kampf um Punkte eingreifen - dies wäre von Verbandsebene und dem Publikum sogar wünschenswert.



Einsteigerklasse (bis 2000ccm)



Die sogenannte Einsteigerklasse wird seit knapp 6 Jahren angeboten und hat sich mittlerweile als feste Grösse bewährt. Unzählige Neulinge haben sich inzwischen in der Klasse 1 oder 2 etabliert respektive hochgekämpft. Für die kommende Saison gilt sicherlich der junge letztjährige Meister dieser Klasse, Joé Pelletier als Hauptaspirant auf den Titel, jedoch sollten die zahlreichen Widersacher, angeführt von Joé Mockel darauf brennen dem Titelverteidiger das ein oder andere Bein zu stellen.



Offene Klasse (ohne Hubraumbegrenzung)



Die offene Klasse war anders als erwartet die grosse Wundertüte der letztjährigen Saison. Nach eher schleppendem Beginn stieg die Anzahl der startenden Piloten im Laufe der Saison stetig an und ein packender Saisonverlauf konnte daraus resultieren. Die Begeisterung seitens der Zuschauerränge kannte grossen Anspruch. Für die kommende Saison bleibt die Ausgangslage offener denn je. Die neu-geschaffene Rennkategorie erinnert an die Anfänge der Stock-Car-Historie. Eine Partizipation mit bescheidenen Mitteln ist jederzeit gewärt, auch für Neu-Einsteiger.







Ablauf der einzelnen Renntage



Insgesamt werden mehrere Vorläufe und 1 Finallauf in den einzelnen Rennkategorien ausgetragen. Bezüglich der Einsteigerklasse und der offenen Klasse lässt sich die F.L.S.C. die Option der Einteilung der einzelnen Läufe je nach Teilnehmer-Anmeldungen offen und am Renntag selbst zu bestimmen. Jederzeit sollen die Gewinnchancen der einzelnen Teilnehmer gewährt sein.



Eintrittspreise bleiben weiterhin erschwinglich für die gesamte Familie



Der Eintrittspreis wurde für diese Saison auf 10 € angehoben, Kinder bis 12 Jahre und Menschen mit Handycap wird weiterhin freier Eintritt gewährt. Die Verpflegungskosten bleiben auf sozialem und erschwinglichem Niveau.



Action, Unterhaltung, spannende Duelle, schnelle Rennen und spektakuläre Überschläge werden mit Sicherheit auf der Tagesordnung stehen.



Der 1. Start erfolgt ab 13h30. Für Essen und Getränke ist vielfältig und reichlich gesorgt, dies zu sozialen Preisen die ganze Saison über.



Zusätzliche Informationen?



Alle nötigen Informationen können jederzeit auf www.stock-cars.lu nachgelesen werden oder im offiziellen Facebook-Blog "Stock-Cars Luxembourg" respektive via Mail an info@stock-cars.lu angefragt werden.

Lassen Sie sich dieses Event nicht entgehen und unterstützen auch Sie mit Ihrer Präsenz eine Traditionssportart und wohl eine der einzig übriggebliebenen Automobilsportarten mit einzigartigem Charakter welche weiterhin mit vollem Einsatz und voller Leidenschaft gelebt und geliebt wird.