Bei der 56. Editioun vun der Wolsfelder Biergcourse goufen och nees Punkte fir d'Lëtzebuerger Biergcourse-Championnat verdeelt.

143 Piloten, virun allem aus Däitschland, waren an der Äifel un den Depart gaangen an d'Lëtzebuerger hu sech nawell gutt aus der Affär gezunn. Am beschte platzéiert huet sech den Daniel Donkels um Tatuus Renault FR2000. Déi lescht Saison hat hie quasi op all Biergcourse vill mat technesche Problemer ze kämpfen, mat deem Formelwon. Dës Saison leeft et awer däitlech besser. Seng beschten Zäit ass hien e Méindeg de Moien direkt an der 1. Montée gefuer. Zu Wolsfeld ass et esou, dass d'Zäite vun de Montéeën zesummegezielt ginn... et zielt also net d'Beschtzäit déi ee gefuer ass, ma d'Additioun vun allen Zäiten. Dat bréngt natierlech nach emol zousätzlechen Drock mat sech, fir och bei all Montée eng feelerfräi Leeschtung ofzeliwweren.