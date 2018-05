An der Automobilsport-Welt kennt jiddereen de Léon Linden. Hien ass de leschte Weekend nach zu Wolsfeld eng Biergcourse gefuer, haut feiert e seng 80 Joer.

De Léon Linden op der Biergcourse zu Eschduerf 2018

De Léon Linden um Päischtweekend op der Biergcourse zu Wolsfeld an Däitschland. © Henri Schwirtz

Radio - Sport Club - Léon Linden (16.01.2015) Sport total mat eisem sportlechen Invité vun der Woch.

D'ganz Equipe vun RTL wënscht him all Guddes fir säi Gebuertsdag, eng gutt Gesondheet, an nach vill séier Zäiten um Bierg.