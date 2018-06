Stock Car: 2. Course vun der Saison zu Alzeng (17.06.2018) Vill Spectateure ware bei der zweeter Manche vum Stock-Car-Championnat zu Alzeng dobäi. Si krute spannend a spektakulär Coursse gebueden.

Si hu fir den Ament nämlech nëmme 2 Terrainen, wou d'Coursse kënne gefuer ginn. Alzeng an Helleng stinn zur Dispositioun, Schëtter a Bëschdref sinn ewechgefall. Eng positiv Nouvelle ass awer, datt déi nächst Saison zu Bëschdref villäicht nees gefuer ka ginn. D'Plaz gouf als Vulleschutzgebitt deklaréiert, ma elo gesäit et awer esou aus, wéi wann een eventuell an Zukunft nees do ka fueren, wann dann awer nëmmen nom 15. August.De Manktem un Terrainen war e Sonndeg de Mëtteg vergiess, well hei kruten d'Spectateuren zu Alzeng erëm spectakulär Coursse gebueden.

Die Rennresultate des Tages

Zurück zum Stock-Car-Renngeschehen: In 4 verschiedenen Rennklassen heizten sich die Fahrerinnen und Fahrer mächtig ein.

Insgesamt 14 Rennläufe wurden bei diesem Rennen ausgetragen.

In der Klasse 1 (bis 2800ccm) wusste sich das Tornado Team Hamm souverän zu präsentieren und konnte den Tagessieg erfahen einfahren. Die Hausherren des Stock-Cars-Club Kayl waren sehr stark bei ihrem Heimrennen und konnten sich vor den Les Diables Rouges Dudelange und dem Stock-Car Team The Crazy Dogs Clervaux durchsetzen. In der Einzelwertung war der junge Michel Asselborn (47/Hamm) der herausragende Akteur dieses Renntages.

In Klasse 2 (bis 2000ccm) wurden diesem Renntag nur 2 Ausscheidungsläufe da zum Finallauf nur noch wenige Fahrzeuge rennfähig waren. Leider ist diese Konstellation ein Zeichen dafür dass in dieser Rennkategorie nur noch wenige Vereine im Rennen liegen. Als Tagessieger konnte sich Claude Schumacher (85/Power Bull’s) eintragen.

In der Einsteigerklasse (bis 2000ccm) konnte sich Joé Pelletier (209) den Tagessieg sichern. Insgesamt waren an diesem Renntag 9 Piloten am Start dieser Rennkategorie..

An der Offenen Klasse (ohne Hubraumbegrenzung) nahmen insgesamt 5 Piloten teil und zeigten trotz dieses übersichtlichen Starterfeld tolle Rennaction. Romain alias „de Rocker“ Goergen (763) war der absolut dominierende Pilot in dieser Rennklasse und konnte sich den Tagessieg eindrucksvoll sichern.