© Olivier Beck

De 17. Juni gouf an der Belsch an der Regioun Braine-Le-Comte déi 3. Manche vum Lëtzebuerger Rallye-Championnat gefuer. No den éischten 2 Rallyë loung iwwerraschend de jonke Lëtzebuerger Grégoire Munster un der Spëtzt vum Championnat, dëst nodeems de Steve Fernandes an de Yann Munhowen um Rallye Trois-Ponts ouni Punkten heem gefuer sinn.



De Steve Fernandes ass um Haute Senne wéi gewinnt mat sengem belsche Copilot Olivier Beck ugetrueden. Wat awer geännert huet, ass den Auto, op deem se gefuer sinn. Iwwer laang Joren war de Steve der Marque Peugeot trei bliwwen, sief et op engem Peugeot 208 R2, oder engem Peugeot 207 S2000. Virdrun ass en och op engem Auto aus dem Haus PSA gefuer, dat op engem Citroën C2R2max.

Elo huet de Steve Fernandes sech awer fir e Skoda Fabia R5 entscheet ... deen Auto, deen an der R5-Kategorie aktuell kloer d'Referenz ass. Fir sech un den Auto ze gewinnen, ass de Steve a Frankräich de Rallye Antibes gefuer, a konnt do och no enger gewësser Ëmgewinnungszäit an dem Wiessel vum Pneue-Liwwerant ganz gutt Zäite fueren.



Um Rallye de la Haute Senne ass hie mat der Startnummer 1 ugetrueden. Déi Positioun konnt hien awer net grad halen... de Belsch Guillaume Dilley um Ford Fiesta R5 war einfach en Tick ze séier, an hie konnt de Rallye fir sech entscheeden, dëst mat 1min51 Virsprong op de Steve Fernandes an den Olivier Beck. De Fabia R5 wier gelaf wéi eng Schwäizer Auer, sou en éischte Feedback direkt nom Rallye. Et däerf een op dem Steve seng nächst Resultater op deem Auto gespaant sinn.



Den aktuelle Rallye-Champion Yann Munhowen hat sech jo schonn no der Saison 2017 entscheet, vum Subaru Impreza eriwwer op e Mitsubishi Lancer Evo8 ze wiesselen. Um Rallye Trois-Ponts haten hien a säi Copilot Steve Lanners eng kleng Sortie, wouduerch se wichteg Punkte leie gelooss hunn. Um Rallye de la Haute Senne ass et awer ganz gutt gelaf fir de Lëtzebuerger Duo. Si haten op der 4. Special e klengen Dréier, duerch dee se an e Gruef gerutscht waren, aus deem se awer aus eegener Kraaft nees erauskomm sinn. Um Enn vum Rallye gouf et dunn awer nach emol spannend... op der allerleschter Special ass um Evo e Cardan futti gefuer... De Yann an de Steve konnte sech awer nach iwwert d'Arrivée retten, och wa se Zäit leie gelooss hunn. Um Enn geet et awer nach duer fir déi 4. Plaz am General ze sécheren, 1min17 hannert Plaz 3.



© Tim Rallye Photography



Op Plaz 12 an der Divisioun 4 (Autoe mat Rennpneuen) kënnt dann de Grégoire Munster um Opel Adam R2. An der Divisioun 1,2,3 (Autoe mat Stroossepneuen) waren 5 Equipagen nach méi séier wéi hien, an 2 Equipagen hate genee déi selwecht Gesamtzäit vun 1 Stonn 26min a 55 Sekonnen. Op hien dann elo 17ten, 18ten oder 19ten am General ass, kënne mir hei aktuell net soen, nodeems eis dat offiziellt Generalklassement vum Veranstalter net virläit.

Fir de Grégoire Munster war et, grad wéi um Trois-Ponts schonn, en ustrengende Weekend. Hie war nämlech scho freides a samschdes an Däitschland am Opel Adam Cup am Asaz an huet do ëm Punkte gekämpft, éier hien owes spéit vun der Stemweder Berg-Rallye eriwwer an d'Belsch gefuer ass, fir dann do sonndes de Rallye de la Haute Senne ze fueren. Un Zäit hannert dem Steier vum Rallye-Auto feelt et him also definitiv net. An dat weist sech och a senge Leeschtungen. Hie konnt mam klengen Adam R2 nees top Zäite fueren an dëse Rallye och als gelongenen Test fir de Rallye d'Ypres notzen, wou de Grégoire elo kommende Weekend nees am Asaz ass.



Archiv-Foto vum Rallye de Wallonie © Ketty a Rom Hankes / RTL



Een deen och nach e Wierdchen am Lëtzebuerger Rallye-Championnat matschwätze kéint, ass de Patrick Gengler. Ma hien hat sech am Ufank vun der Saison entscheet, sech net an d'Championnat anzeschreiwen. Doduerch ass hien net punktberechtegt. Zanter dëser Saison ass et nei, dass ee sech am Ufank vun der Saison muss an dat respektiivt Championnat aschreiwen, an deem ee Punkte sammele wëll, et geet net méi just duer eng Lizenz ze maachen. Déi nei Reegelung huet ënnert de Pilote scho fir sou munch Diskussioun gesuergt, well verschiddener dat net richteg matkritt haten, an elo hir Saison nei iwwerdenke mussen. Beim Patrick Gengler ass dat awer eisen Informatiounen no net de Fall... hie fiert déi Rallyen, déi bei him vum Kalenner hir an den Zäitplang passen, an do war och den Haute Senne derbäi. An den Asaz koum bei dësem Rallye den Toyota GT86-R3. Um Copilote-Sëtz souz de Ken Krüger. De Patrick war nom Rallye déck zefridde mam Resultat an huet vu ganz usprochsvollen a schéine Specialë geschwat. Fir si ass et an der Divisioun 4 Plaz 14, an hirer Klass Plaz 4 an am General normalerweis Plaz 24.









(Dësen Artikel baséiert op de Resultater vum Online-Timing vum Rallye de la Haute Senne, en offiziellt Endresultat läit eis aktuell net vir.)