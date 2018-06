X

Brice Bosi

An der 1. Course setzt de Charles Kauffmann (Porsche 996 Cup) sech no 25 Tier mat iwwer 12 Sekonne Virsprong géint de Loris Cencetti um Hyundai i30N TCR duerch. Gudden 3te gëtt de Brice Bosi um BMW M3.An der 2. Course war et méi spannend... Um Enn behält de Charles Kauffmann mat 1,799 Sekonne Virsprong d'Nues virum Loris Cencetti. Drëtte gëtt déi Kéier de Cédric Piro um Honda TCR, 5,8 Sekonnen hannert dem Gewënner.