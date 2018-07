X

De Critérium Néckel Koob ass keng Rallye, wou et ëm d'Vitesse geet, mä een Evenement, wou et drëm geet, sech ze orientéieren a Kaarte richteg ze liesen. D'Chauffeure musse mat hiren Autoen de richteg Wee unhand vun der Streckebeschreiwung fannen an déi virgeschriwwen Aufgabe léisen.Youngtimer:1. P. Gansen - V. Grasges (Toyota Celcia 1992)2. A. Folschette - G. Cecchetto (Toyota Corolla 1998)3. M. Thill - A. Pantelovka (BMW E30)Oldtimer:1. J. Mangen - M.Mangen (Porsche 911 1972)2. G. Konz - E. Damseaux (MGB V8 1973)3. P. Weins - P. Welbes (Triumph TR 250 1968)Open Class1. R. Faber - C. Konrath (Peugeot 208 2018)2. J. Stijnen - C. Stijnen (Citroen C2 2007)3. C. Schuh - C. Kaufmann (BMW Z3 2003)