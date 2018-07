Déi 5. Manche vum Championnat war de Weekend vum 7. an 8. Juli 2018 zu Walldorf. Obwuel et immens waarm war, hate sech bal 200 Piloten um Depart presentéiert.Den Jamie Heinen konnt a senger Kategorie (85cc jeunes) déi éischt Plaz feieren an ass och Leader am Lëtzebuerger ewéi am däitsche Championnat.An der Kategorie vun den Debutanten huet de Sven Maricato sech nawell gutt aus der Affär gezunn. De jonke Pilot vun Téiteng koum a senger Kategorie op déi 2. Plaz. Dräi weider Lëtzebuerger hunn et hie an d'Top 10 gepackt, dat waren de Patrick da Silva, de Ben Hilges an den Tomasz Sreniawski.Communiqué de presse

Commission motocross

Championnat du Luxembourg

5e épreuve à Walldorf (Baden-Württemberg/D)

Jamie HEINEN et Sven MARICATO en grande forme!!

Le championnat "Motocross Series Luxembourg 2018" est intégré dans la série allemande de l'ADAC Südwest Cup. La 5e épreuve du championnat 2018 était organisée le weekend du 7 et 8 juillet à Walldorf, à quelques kilomètres du prestigieux Hockenheim Ring.

Malgré la forte chaleur presque 200 pilotes étaient présents ce weekend à Walldorf pour disputer la 5e épreuve du championnat de motocross Südwest Cup.

Catégorie 65cc (jeunes)

1. Chitas Cristiano (12e)

2. Marques Olivier (16e)

L'allemand Aaron Kowatsch gagne les deux manches de la catégorie et s'impose ainsi au classement final de la journée. 18 pilotes étaient au départ.

Catégorie 85cc (jeunes)

1. HEINEN Jamie (KTM SX 85/ 1er)

2. MATOS Igor (KTM SX 85/ 13e)

3. CHITAS Diego (KTM SX 85/ 23e)

4. GAUL Kaya (KTM SX 85/ 24e)

Jamie (13 ans/Fingig) était en grand forme ce weekend. Auteur d'une très bonne 3e place aux chronos du matin, il gagne le classement final en terminant 2e et 1er dans les manches de l'après-midi ! Il est actuellement le leader du championnat national MUL et du Südwest Cup avec 4 points d'avance sur le 2e Fabian KLING.

Catégorie DEBUTANTS/ANFÄNGER

1. MARICATO Sven (HONDA /2e)

2. DA SILVA Patrick (HONDA/ 5e)

3. HILGES Ben (KAWASAKI/ 7e)

4. SRENIAWSKI Tomasz (KTM/8e)

5. KLASEN Charel (SUZUKI/15e)

6. KEMP Christophe ( YAMAHA/ 19e)

7. WISELER Marc (YAMAHA/20e)

MARICATO, jeune pilote de Tétange, s'impose dès le départ et gagne souverainement la première course de la catégorie mais doit se contenter de la 3e place en deuxième manche. Sven terminera la journée sur la deuxième marche du podium. MEYER Sascha gagne le classement final. 22 pilotes étaient au départ de la catégorie ANFÄNGER dont 4 pilotes luxembourgeois ont pu terminer dans le TOP10.

Catégorie CUP

1. SILVERIO Ricardo (Honda/ 7e)

2. DE FIGUEIREDO Dylan (HONDA/ 13e)

3. THILTGEN Jeremy (KTM SXF 250/ 14e)

4. LOPES Joao (Yamaha YZF 250/19e)

Bonne performance du pilote SILVERIO Ricardo qui domine le classement luxembourgeois en se classant régulièrement dans le TOP10 de la catégorie CUP. C'est le jeune allemand Damian SCHNEIDER qui s'impose au classement final parmi 20 pilotes inscrits.

Catégorie PRESTIGE

Dans la catégorie reine seul un pilote national était inscrit. HEINEN Tijay termine ses courses à la 9e et 13e place et se positionne ainsi à la 11e place au général.

1. HEINEN Tijay (KTM SX 125/ 11e)

Le vainqueur de la PRESTIGE était l'allemand René KÜHN, actuellement 2e du championnat SWC.