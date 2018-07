X

Virschau Rallye Lëtzebuerg / Reportage Guy Seyler



Benzinsgeroch a Motorgedäisch ass de Weekend ronderëm Housen ugesot. 69 Equipagen huelen e Samschdeg déi 8 Epreuvë vum Rallye Lëtzebuerg an Ugrëff. Niewent de Lëtzebuerger Piloten ass och mam Junior-Europameeschter Marijan Griebel de Gewënner vum leschte Joer beim Rallye Lëtzebuerg derbäi.

Mat 5 WRC an 10 R5 ginn absolut Spëtzemaschinnen op d’Streck. Dat mécht dëse Rallye net nëmme fir d’Zuschauer interessant. Och d’Pilote freeë sech op dësen Auto. Fir de Marijan Griebel geet domat esou guer en Dram an Erfëllung an hie freet sech, datt hien dësen Auto beim Rallye Lëtzebuerg ka benotzen.



Och de Bob Kellen sëtzt fir d’éischte Kéier an engem WRC-Auto. Do sinn d’Freed an de Spaass méi grouss wéi d’Ambitiounen.



Präislech kann ee sech esou en Top-Auto net leeschten. Et kann ee se awer an Italien lounen an eng ganz Ekipp un Ingenieuren ass mat op Lëtzebuerg komm, fir sech dann och ëm d'Autoen e Samschdeg ze këmmeren.



Dat alles heescht awer net, datt déi aner Piloten hannendru fueren. De Steve Fernandes, Champion virun 2 Joer, de Grégoire Munster, aktuelle Leader an nationale Rallye-Champion an de Patrick Gengler hoffen op eng gutt Plazéierung. An de Ronny Foxius op sengem Fiesta R5 och.



4 flott Strecken huet de Serge Reding eraus gesicht. All Parcours gëtt 2 Mol gefuer. Dat mécht et fir d’Zuschauer interessant. Et sinn och iwwerall Plazen amenagéiert, wou een en direkte Bléck op dat Ganzt huet. Eng dovun ass e Samschdeg am Nomëtteg ronderëm Ruedersen.



Den Entrée ass iwwerall gratis. All Informatioune mam geneeë Parcours, sou wéi d’Startlëscht fannt Dir am Programmheft. An dat misst iech 10 Euro wäert sinn. Fir datt déi vill Aarbecht an dee groussen Asaz vun der Ecurie Roude Léiw ronderëm hiren neie President Kik Foxius net ëmsoss ass.



PDF: Schreiwes vum Rallye Lëtzebuerg