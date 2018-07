Rallye Lëtzebuerg: Däitsche Marijan Griebel wënnt (14.07.2018) Virum Belsch Chris Van Woensel an dem Lëtzebuerger Steve Fernandes.

Ëm déi drëtte Plaz um Podium, an ëm den Titel "beschte Lëtzebuerger" gouf et e spannenden Zweekampf tëschent dem Steve Fernandes an dem Bob Kellen. An der Mëttesstonn hat de Bob Kellen um Ford Fiesta WRC d'Nues vir, mä de Steve Fernandes wollt sech nach net geschloe ginn: "Ech maachen alles, fir virun de Bob ze kommen." De Bob Kellen huet dat Duell méi entspaant gesinn: "Ech fueren op kee Championnat, ech kann him de Virtrëtt loossen."Op Virtrëtt gelooss oder net - op der zweetleschter Speciale setzt de Steve Fernandes sech virun de Bob Kellen, klasséiert sech domatter als Drëtten am General a beschte Lëtzebuerger.Kuerz viru Schluss vum Rallye huet et op der Speciale vu Rouderssen ugefaangen ze reenen. Wéinst enger Sortie, bei där kengem eppes geschitt ass, mä bei där den Auto onglécklech loung, huet de Rallye missten ënnerbrach ginn.