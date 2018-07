© Albert Krier

STOCK-CAR – 3. Meisterschaftslauf zur Luxemburger Stock-Car-Meisterschaft 2018





Der 3. Renntag zur hiesigen Stock-Car-Meisterschaft wird am kommenden Sonntag, dem 22. Juli 2018 in Alzingen zur Austragung kommen. Zugleich wird dabei die sogenannte Halbzeit der luxemburgischen Stock-Car-Meisterschaft ausgetragen. Die Vorfreude bei den eingespannten Ferwenten, Piloten, Teams und Freiwilligen der Stock-Car-Gemeinschaft ist mehr als gross und man sehnt sich diesen Renntag sehnlichst herbei. ... Mit tollkühnen und wagemutigen Rennaktionen wird den ganzen Renntag über zu rechnen sein. Die einzelnen Pilotinnen und Piloten brennen zumindest darauf das Material bis aufs Äusserlichste zu beanspruchen. Ein unvergesslicher Tag kündigt sich entsprechend an ...

Die Organisation dieser Veranstaltung obliegt dem luxemburgischen Stock-Car-Verband, der Fédération Luxembourgeoise du Stock-Car (kurz F.L.S.C.) der Rede. Seit Wochen und Monaten laufen die Vorbereitungen zu diesem Event auf Hochtouren. Nebst einem umfangreichen Programmheft versucht man auch mit Hilfe der einzelnen Stock-Car-Vereine bei den einzelnen Essens- und Getränke-Ständen sowie an der Tageskasse mit viel Einsatz und Motivation jedermann jederzeit bestens zu bedienen und zufrieden zu stellen.

Toller Automobilsport der etwas anderen Art sollte zu erwarten sein. Anders als bei anderen Automobilsportdisziplinen ist beim Stock-Car-Sport das Demolieren und Rammen konkurrierender Rennboliden erlaubt und sogar recht deutlich erwünscht. Dies sollte zusätzlicher Ansporn für Sympathisanten verrückter Sportarten sein um dieses Event keinesfalls zu verpassen ...



Spektakuläre Action und beinharte Duelle in 4 verschiedenen Rennkategorien auf dem Programm

Man verspricht sich insgeheim tollen Sport, spektakuläre Duelle und Kämpfe in 4 unterschiedlichen Rennkategorien.

Folgend ein Überblick über die einzelnen Zwischenstände vor diesem Renntag:

Klasse 1 (bis 2800ccm)

In der Königsklasse liegt Youngster Michel Asselborn (47/Hamm) aktuell sehr knapp in Führung, gefolgt von den weiteren Verfolgern. In der Teamwertung kann das Tornado Team Hamm mit einem recht deutlichen Vorsprung die Konkurrenz bislang distanzieren. Jedoch bannen die konkurrierenden Teams auf Revanche ...

Einzelwertung:

Michel Asselborn (47/Hamm), 199 Punkte Sascha Wiesen (10/Dudelange), 196 Punkte Tom Molitor-Garians (50/Crazy Dogs Clervaux), 154 Punkte

Teamwertung:

Tornado Team Hamm, 731 Punkte Les Diables Rouges Dudelange, 460 Punkte Stock-Cars-Club Kayl, 360 Punkte Stock-Car Team The Crazy Dogs Clervaux, 330 Punkte Motor-Sport-Club Kayl, 0 Punkte Racing Team Power Bull’s Préizerdaul, 0 Punkte

Klasse 2 (bis 2000ccm)

Bei dem letzten Renntag konnte der Finallauf leider wegen dezimiertem Fahrerfeld nicht ausgetragen werden. Bezüglich dieser prekären Lage befasste man sich kürzlich auf Verbandsebene mit dieser Problematik. Mit viel Einsatz und Motivation haben sich die Les Diables Rouges Dudelange und das Stock-Car Team The Crazy Dogs Clervaux verpflichtet um für neuen Wind in der altbewährten Rennklasse zu sorgen am kommenden Renntag. Für spektakuläre und ausgeglichenere Rennen sollte entsprechend wieder gesorgt sein. Aktuell bleibt der Motor-Sport-Club Kayl das Mass aller Dinge in dieser Rennklasse. Nicht zu schmälern sollten jedoch die Leistungen des Racing Team Power Bull’s Préizerdaul, dem engsten Verfolgerteam sein. Spitzenreiter dieser Rennklasse bleibt aktuell André Wolter (98/MSC Kayl)

Einzelwertung:

André Wolter (98/MSC Kayl), 130 Punkte Claude Schumacher (85/Power Bull’s), 127 Punkte Patric Detaille (99/MSC Kayl), 106 Punkte

Teamwertung:

Motor-Sport-Club Kayl, 501 Punkte Racing Team Power Bull’s Préizerdaul, 353 Punkte Stock-Car Team The Crazy Dogs Clervaux, 4 Punkte Tornado Team Hamm, 0 Punkte Stock-Cars-Club Kayl, 0 Punkte Les Diables Rouges Dudelange, 0 Punkte

Einsteigerklasse (bis 2000ccm)

Joé Pelletier (209), letztjähriger Landesmeister und Titelaspirant Nr 1 dieser Rennklasse heisst der aktuelle Tabellen-Leader dieser Rennklasse. Die Anzahl der Widersacher und Konkurrenten wächst jedoch Renntag für Renntag ... entsprechend sollte für abwechslungsreiche und spannende Rennen zu rechnen sein ...

Einzelwertung:

Joé Pelletier (209/Individuell), 191 Punkte Kim Morette (207/Individuell), 169 Punkte Joé Mockel (247/Individuell), 150 Punkte

Offene Klasse (Hubraum unbegrenzt)

In der offenen Klasse bleibt Veteran Romain “Rocker” Goergen der absolute Titelaspirant nach dem zweiten Renntag. Goergen (763) führt augenblicklich die Tabelle eindrucksvoll an, jedoch blicken die emsigen Konkurrenten dem anstehenden Renntag mit viel Vorfreude und Mut entgegen. Diese verrückte Rennklasse sollte für reichlich Spektakel und unvorhergesehene Rennaktionen sorgen.

Einzelwertung:

Romain Goergen (763/Individuell), 204 Punkte Lucien Betz (793/Individuell), 88 Punkte Carlo Steil (745/Individuell), 82 Punkte

Ablauf des Renntages

Wie gewohnt werden in sämtlichen Rennklassen mehrere Ausscheidungsläufe und jeweils 1 Finallauf ausgetragen.

Eintrittspreise bleiben weiterhin erschwinglich für die gesamte Familie

Der Eintrittspreis wurde für diese Saison auf 10 € angehoben. Kinder bis 12 Jahre und Menschen mit Handycap wird weiterhin freier Eintritt gewährt.

Action, Unterhaltung, spannende Duelle, schnelle Rennen und spektakuläre Überschläge werden mit Sicherheit auf der Tagesordnung stehen.

Der 1. Start erfolgt weiterhin ab 13h30. Für Essen und Getränke ist vielfältig und reichlich gesorgt, dies zu sozialen Preisen die ganze Saison über.



Zusätzliche Informationen?

Alle nötigen Informationen können jederzeit auf www.stock-cars.lu nachgelesen werden oder im offiziellen Facebook-Blog “Stock-Cars Luxembourg” respektive via Mail an info@stock-cars.lu angefragt werden.

Lassen Sie sich dieses Event nicht entgehen und unterstützen auch Sie mit Ihrer Präsenz eine Traditionssportart und wohl eine der einzig übriggebliebenen Automobilsportarten mit einzigartigem Charakter welche weiterhin mit vollem Einsatz und voller Leidenschaft gelebt und geliebt wird.