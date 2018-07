© Marc Joseph

A Polen war mam Guy Demuth dann och just ee Lëtzebuerger um Départ.An der éischter Manche ass de Lëtzebuerger mat sengem Norma M20 FC a mat engem Retard vu ronn 11 Sekonnen op de Christian Merli op déi 2. Plaz komm. Knapps hannert him louch de Fausto Bormolini op der 3. Plaz.An der zweeter Manche war et alt nees eng kéier den Italiener Christian Merli deen d'Course dominéiert huet a konnt soumat och déi ganz däitlech gewonnen. Hei koum de Guy Demuth ganz knapps hannert dem Fausto Bormolini op déi 3. Plaz.Am General ass et awer duer gaangen fir virum Fausto Bormolini ze bleiwen a soumat gouf de Guy Demuth hannert dem Christian Merli nees eng kéier staarken zweeten.