© Ketty a Rom Hankes / RTL

Enn Mäerz hat den Tom Sauber, President vun der Écurie "Le moteur de l'historique", seng Responsabilitéiten an d'Hänn vun engem neie Comité geluecht. Neie Mann un der Spëtzt ass den Daniel Ferron. Zejoert hat ee bei der Organisatioun decidéiert, wëllen 2 Joer Paus anzeleeën, fir dann 2020 nees e flotte Rallye op d'Been ze stellen. Et bräicht een déi Zäit, fir sech Manpower-technesch besser opzestellen. Sou een Event organiséiert een nämlech net einfach esou niewebäi.

Et sollt awer net laang daueren, bis dee Plang nees iwwer Bord gehäit gouf, an et war awer nees Rieds vun enger Editioun 2018.



Am Ufank vum Joer war de Plang nach deen, de Rallye "Boucles de Clervaux" de 6. a 7. Abrëll 2018 ze fueren. Deen Datum gouf dunn awer op den 14. a 15. September verréckelt an och den ACL Sport sollt sech mat un der Organisatioun bedeelegen.



Elo 5 Woche virum Rallye, héiert een awer weider guer näischt méi vun deem Rallye. Um Internetsite ass déi lescht "Nouvelle" vum 11. Oktober 2017.



Den neie President Daniel Ferron huet eis op Nofro hi bestätegt, dass een 2018 de Projet "Boucles de Clervaux" op Äis leeë muss, an et hëlt een en neien Ulaf fir 2019. D'Preparatioune fir d'Editioun 2019 lafen elo schonn op Héichtouren.



FOTOGALERIE: Impressioune vun der Editioun 2017