X

Et ware just 2 vun den 9 ageschriwwene Piloten um Depart vum Rallye de la Famenne. Vun de Copilote waren der 3 an der Belsch am Asaz. Just 2 vun hinne kruten awer Punkten.

Fir de Kik Foxius, dee mam däitschen Andreas Konrath op engem Opel Kadett gemellt war, war de Rallye séier wéinst technesche Problemer eriwwer.



Am Beschten aus der Affär gezunn hu sech de Steve Fernandes an de Steve Kirfel um Skoda Fabia R5. Si si mat der Startnummer 1 an d'Course gaangen, konnten déi Plaz awer net verdeedegen. No der 1. an der 2. Bouchle vun all Kéiers 4 Specialen, loungen d'Lëtzebuerger op der 4. Plaz am General. Eréischt op der leschter Boucle konnte si sech nach virun de belschen Duo Collard/Borlon um Mitsubishi EvoX setzen a sech déi 3. Plaz sécheren.



De Yann Munhowen an de Steve Lanners um Mitsubishi Evo8 hu moies op der 1. Special direkt staark attackéiert a sinn déi 3. Zäit am General gefuer, nach viru Fernandes, de Cecco,oder Lejeune. Duerno huet sech dat ganzt awer e bëssen agependelt a si hu sech bis zum Schluss op der gudder 5. Positioun am General gehalen, dat mat iwwer 1 Minutt Virsprong op de belschen Duo Thibaud Mazuin / Kévin Fernandez op engem Skoda Fabia R5.



Yann Munhowen a Steve Lanners © Ketty a Rom Hankes / RTL



De Steve Fernandes huet elo no 5 Leef am Championnat 212,5 Punkten. De Yann Munhowen kënnt op 201,6 an de Grégoire Munster op 196,7. De Grégoire war bis virum Rallye de la Famenne Leader am Championnat, konnt op der Famenne awer net fueren, well hien am Opel Adam Cup um WRC-Laf an Däitschland am Asaz war, deen de selwechte Weekend gefuer gouf.



Bei de Copiloten huet de Steve Lanners mat 201,6 Punkte schonn e grousse Virsprong op de Steve Kirfel (91,5 Punkten) an den André (Kik) Foxius mat 51,3 Punkten.







Nieft den 2 Lëtzebuerger Equipagen, déi am Lëtzebuerger Rallye-Championnat ageschriwwe waren, sinn awer och nach 2 aner Lëtzebuerger Equipagen hei un den Depart gaangen, déi net punktberechtegt sinn.