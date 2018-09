Hei drënner dat offiziellt Schreiwes vun der Stock-car-Federatioun, mat den eenzelne Wäertungen.

Finaler Renntag der 2018er Meisterschaft vor begeistertem Publikum in Hellange

Am vergangenen Sonntag, dem 16. September 2018 wurde der 5. und abschliessende Renntag zur diesjährigen nationalen Stock-Car-Meisterschaft in Hellange vor einer beeindruckenden Zuschauer-Kulisse zur Austragung gebracht. Vor diesem finalen Renntag gestaltete sich die Konstellation in sämtlichen Rennkategorien mehr als spannend ... Für einen ereignisreichen Renntag sollte entsprechend gesorgt sein ...



Endgültige Entscheidungen in sämtlichen Rennklassen wurden getroffen



Bei spätsommerlichen Temperaturen nahmen nicht weniger als knapp 70 begeisterte aktive Stock-Car-Pilotinnen und Piloten den Kampf um Punkte in Angriff. Die hochmotivierten Fahrerinnnen und Fahrer konnten trotzallem über bestmögliche Fahrbedingungen verfügen...



Kürung der Landesmeister in sämtlichen Rennkategorien



Auf sportlichem Plan waren die Rennen wier erwartet hart umkämpft.



In der Endabrechnung gelang es dem Tornado Team Hamm seinen Titel eindrucksvoll zu verteidigen in Klasse 1. Als Landesmeister dieser Rennkategorie konnte sich Sascha Wiesen (10/Dudelange) heisst der neue Titelträger im Einzel 2018. Mit viel Einsatz war er die Saison über im Einsatz und konnte sich bei einem spannen letzten Renntag diesen Erfolg sichern.



In Klasse 2 gelang den Mannen des Motor-Sport-Club Kayl wiederum der grosse Coupe. Die Schwarzgelben konnten ihren 5. Meisterschaftstitel in Folge in der Teamwertung erreichen. Patric Detaille (99/MSC Kayl) heisst der neue und verdiente Titelträger in der Einzelwertung. Ein erbitterter Kampf um die Meisterschaftskrone fand an sämtlichen 5 Renntagen statt.



Joé Pelletier heisst der alte und neue Landesmeister in der Einsteigerklasse. Dem 17jährigen Pilot der "The Pelletiers" gelang die Titelverteidigung nach bitterem Kampf zum Schluss. Gespannt sollte die weitere Entwicklung des jungen Piloten zu erwarten sein.



Die Offene Klasse knüpfte natlos an die vergangene Saison an und mit viel Spass, Engagement und Motivation waren die zahlreichen Piloten wiederum am Start. Nach tollen abwechslungsreichen Zweikämpfen konnte am Ende Veteran Romain "Rocker" Goergen seinen zweiten Titelgewinn in dieser Rennkategorie erreichen.



Die Rennresultate des Tages



Zurück zum Stock-Car-Renngeschehen: In 4 verschiedenen Rennklassen heizten sich die Fahrerinnen und Fahrer mächtig ein. Als zusätzliches Bonus wurde an diesem Tag ebenfalls der hartumkämpfte Pokalwettbewerb ausgetragen..

Insgesamt 15 Rennläufe wurden bei diesem Rennen ausgetragen.



In der Klasse 1 (bis 2800ccm) konnte das Tornado Team Hamm einen harterkämpften Tagessieg einfahren, gefolgt von den Les Diables Rouges Dudelange, dem Stock-Car Team The Crazy Dogs Clervaux und dem Stock-Cars-Club Kayl. In der Einzelwertung konnte sich Sascha Wiesen (10/Dudelange) den Pokalwettbewerb im Einzel zu sichern.



In Klasse 2 (bis 2000ccm) wurde das Material verdammt hart in Anspruch genommen. Am konnte der Motor-Sport-Club Kayl wiederum die Oberhand behalten, gefolgt vom Racing Team Power Bull's, dem Stock-Car Team The Crazy Dogs Clervaux und dem Stock-Cars-Club Kayl. Überraschender und hochverdienter Tagessieger war Pascal Bausch (57/Crazy Dogs) von den Verrückten Hunden aus Clervaux. Der Pokal im Einzel wandert entsprechend in den hohen Norden.



In der Einsteigerklasse (bis 2000ccm) war Kim Morette (207) der stärkste Mann an diesem Renntag und konnte sich den Tagessieg sichern. Insgesamt gingen 7 mutige Piloten an diesem Renntag an den Start dieser Rennkategorie.

In der neuen Offenen Klasse (ohne Hubraumbegrenzung) waren dieses Mal 11 Piloten angemeldet und sorgten für mächtig Spektakel wobei die Wagen wiederum arg gebeutelt wurden. Am Ende des Renntages konnte sich wie schon erwartet Romain Goergen (763) gegen die Konkurrenten durchsetzen.







Folgend ein Überblick über die einzelnen Rennresultate:

Einsteigerklasse (bis 2000ccm)



Ausscheidungslauf 1

1. Platz: 209 Joé PELLETIER (individuell) , 39 Punkte

2. Platz: 207 Kim MORETTE (individuell) , 39 Punkte

3. Platz: 247 Joé MOCKEL (individuell) , 25 Punkte



Ausscheidungslauf 2

1. Platz: 207 Kim MORETTE (individuell) , 19 Punkte

2. Platz: 209 Joé PELLETIER (individuell) , 17 Punkte

3. Platz: 247 Joé MOCKEL (individuell) , 16 Punkte



Finallauf

1. Platz: 248 Joé RAUCHS (individuell) , 35 Punkte

2. Platz: 284 Stéphane FREYLINGER (individuell) , 27 Punkte

3. Platz: 247 Joé MOCKEL (individuell) , 21 Punkte

Offene Klasse (ohne Hubraumbegrenzung)



Ausscheidungslauf 1

1. Platz: 763 Romain GOERGEN (individuell) , 45 Punkte

2. Platz: 745 Carlo STEIL (individuell) , 31 Punkte

3. Platz: 716 Andy CLEMENT (individuell) , 25 Punkte



Ausscheidungslauf 2

1. Platz: 763 Romain GOERGEN (individuell) , 41 Punkte

2. Platz: 745 Carlo STEIL (individuell) , 27 Punkte

3. Platz: 702 Dominique KLEIN (individuell) , 23 Punkte



Finallauf

1. Platz: 763 Romain GOERGEN (individuell) , 45 Punkte

2. Platz: 745 Carlo STEIL (individuell) , 23 Punkte

3. Platz: 716 Andy CLEMENT (individuell) , 19 Punkte

Klasse 1 (bis 2800ccm)



Ausscheidungslauf 1A

1. Platz: 15 David WIESEN (Dudelange) , 30 Punkte

2. Platz: 40 Romain ASSELBORN (Hamm) , 29 Punkte

3. Platz: 59 Alex ANTONY (Crazy Dogs) , 22 Punkte



Ausscheidungslauf 1B

1. Platz: 10 Sascha WIESEN (Dudelange) , 34 Punkte

2. Platz: 1 Willy LEDERLE (SCC Kayl) , 19 Punkte

3. Platz: 44 Roland SCHERER (Hamm) , 16 Punkte



Ausscheidunglauf 2

1. Platz: 59 Alex ANTONY (Crazy Dogs) , 24 Punkte

2. Platz: 47 Michel ASSELBORN (Hamm) , 21 Punkte

3. Platz: 50 Tom GARIANS (Crazy Dogs) , 20 Punkte



Ausscheidunglauf 2B

1. Platz: 10 Sascha WIESEN (Dudelange) , 26 Punkte

2. Platz: 41 Damon SCHERER (Hamm) , 22 Punkte

3. Platz: 44 Roland SCHERER (Hamm) , 18 Punkte



Finallauf

1. Platz: 44 Roland SCHERER (Hamm) , 31 Punkte

2. Platz: 3 Laurent RAUSCH (SCC Kayl) , 29 Punkte

3. Platz: 51 Marc BOLLIG (Crazy Dogs) , 26 Punkte

Klasse 2 (bis 2000ccm)



Ausscheidungslauf 1

1. Platz: 87 Steve REIMEN (Power Bull's) , 28 Punkte

2. Platz: 99 Patric DETAILLE (MSC Kayl) , 27 Punkte

3. Platz: 98 André WOLTER (MSC Kayl) , 21 Punkte



Ausscheidungslauf 2

1. Platz: 109 Christian DENZER (SCC Kayl) , 33 Punkte

2. Platz: 57 Pascal BAUSCH (Crazy Dogs) , 33 Punkte

3. Platz: 85 Claude SCHUMACHER (Power Bull's) , 31 Punkte



Finallauf

1. Platz: 94 Gilbert DENELL (MSC Kayl) , 37 Punkte

2. Platz: 54 Mike KRAUS (Crazy Dogs) , 30 Punkte

3. Platz: 57 Pascal BAUSCH (Crazy Dogs) , 29 Punkte

Lady-Cup und Moto-Cross-Show im Rahmenprogramm



Neben der hervorragenden Moto-Cross-Show wurde ebenfalls ein toller Lady-Cup ausgetragen wobei sämtliche Ladies der angegliederten Teams am Start waren. Am Ende gelang es Véronique Lanners (284) sich den Sieg in dieser spezifischen Klasse eindrucksvoll zu sichern. Von Seiten des Veranstalters und der F.L.S.C. sei ein grosses Kompliment an die Siegerin und die weiteren mutigen Fahrerinnen ausgesprochen.



Zusätzlich wurde dem begeisterten Fankreis des Stock-Car-Sports eine beeindruckende Motor-Cross-Show dargeboten. Auch hier möchte man den tollkühnen Fahrerinnen und Fahrern Respekt zollen für ihre tollen Darbietungen.



Offizielle Meisterschaftsfeier am 15. Dezember 2018 in Heinerscheid



Die diesjährige offizielle Meisterschaftsfeier wird am Samstag, dem 15. Dezember 2018 in Heinerscheid (Clervaux) erstmalig in der Geschichte der F.L.S.C. im hohen Norden zur Austragung kommen. Als Veranstalter dieser abschliessenden Veranstaltung zeichnet sich das jüngste Team der hiesigen Stock-Car-Szene das Stock-Car Team The Crazy Dogs Clervaux verantwortlich. Die sogenannten "verrückten Hunde" aus Klerf werden alles Nötige daran setzen um einen fulminanten Abschluss dieser verrückten Meisterschaft anzubieten mit viel Spass, klasse Musik und Entertainment und möchten auch Aussenstehende gerne begrüssen. Ein entsprechendes Ablaufprogramm wird in Kürze kommuniziert.



Zusätzliche Informationen



Die kompletten Rennresultate, aktuelle News oder Informationen über die einzelnen Rennkategorien können Sie unter www.stock-cars.lu nachlesen. Weitere Informationen können Sie auch jederzeit gerne via Mail an info@stock-cars.lu anfragen respektive im offiziellen Facebook-Blog "Stock-Cars Luxembourg" nachlesen.