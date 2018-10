Beim East Belgian Rally sinn all d'Lëtzebuerger Equipagen an d'Zil komm. De Steve Fernandes an de Yann Munhowen packen et esouguer bis an d'Top10.

© Ketty a Rom Hankes / RTL

Den East Belgian Rally zu St. Vith zielt dës Saison och fir d'Lëtzebuerger Rallye-Championnat. Hei hunn direkt 3 Equipagen nach d'Chance op den Titel.

Virum EBR loung de Steve Fernandes mat 212,5 Punkten un der Tabellespëtzt, virum Yann Munhowen mat 201,6 Punkten an dem Grégoire Munster mat 196,7 Punkten. De Grégoire Munster war um EBR net um Depart, well hien am däitschen ADAC Opel Adam Cup am Asaz war. Do goung et fir hien och nach ëm den Titel. Seng Titelchancen hu sech bei der Rallye Erzgebirge awer a Loft opgeléist. Déi 6. Plaz am Cup goung do net duer, fir nach beim leschte Laf den 19. an 20. Oktober ëm den Titel ze kämpfen. De Schwed Elias Lundberg ass zwar och just de 5. ginn, ma domat huet hien elo 69 Punkte Virsprong op de Grégoire Munster... Dat geet dem Schwed duer, fir virum leschte Rallye schonn de Championstitel am ADAC Opel Rallye Cup ze feieren.

Elo awer zeréck bei den East Belgian Rally. Et stoungen 12 Speciale ronderëm St. Vith um Programm... e Mix aus ganz séieren an awer och enke Strecken. De Rallye huet och fir dat belscht Rallye-Championnat gezielt, wouduerch den Niveau extrem héich war.

Am beschten aus der Affär gezunn hu sech de Steve Fernandes a säi belsche Co Olivier Beck um Skoda Fabia R5. Si konnten de ganze Rallye iwwer de Speed un der Spëtzt net matgoen an hunn um Enn iwwer 4 Minutte Réckstand op de Gewënner, och op Skoda Fabia R5. Et ass awer um Enn eng respektabel 8. Plaz am General an domat och déi 1. Plaz vun de Lëtzebuerger Konkurrenten. An der Klass RC2/R5 ass et Plaz 7 fir de Steve Fernandes an den Olivier Beck.



© Henri Schwirtz



Eng gutt Affär maachen de Yann Munhowen an de Steve Lanners um Mitsubishi Evo8. Si kommen nëmmen 2 Plazen hannert dem Steve Fernandes op déi 10. Plaz am General a loossen domatter och eng ganz Partie Konkurrenten op méi staarken R5-Autoen hannert sech. Si gewannen och hir Klass NCE/E12, wat weider wichteg Punkten am Championnat bedeit. Domat kënnt et am Lëtzebuerger Rallye-Championnat zu engem ganz spannende Showdown um Rallye du Condroz Ufank November. Hei ginn déi gesammelt Punkten mat dem Faktor 1,2 multiplizéiert, wat et natierlech nach méi wichteg mécht d'Zil ze gesinn.



© Ketty a Rom Hankes / RTL



Net am Lëtzebuerger Championnat gemellt sinn de Bob Kellen an d'Nathalie Hoffmann. An awer hu si déi Lëtzebuerger Faarwe méi wéi respektabel um EBR vertrueden. Um Depart ware se mam Ford Escort MKII an hunn do mat ënnert anerem dem Robert Droogmans an enger Klass ëm d'Plaze gekämpft. Och ee Paul Lietaer um Opel Manta 400 huet bei dësem Rallye eng éischte Kéier sou richteg an Uecht geholl, ween dee Lëtzebuerger mam Escort ass. No e puer Ännerungen um Fuerwierk ass de Bob Kellen ganz gutt zu Wee komm mam Escort an um Enn ass et eng exzellent 19. Plaz am General. An hirer Klass ass et déi 3. Plaz, hannert 2 ganz staarke BMW M3.



© Ketty a Rom Hankes / RTL



Ganz frou op der Arrivée ze sinn, waren den Tommy Rollinger a säi belsche Copilot Daniel Arens. Den Tommy Rollinger huet virum Rallye Lëtzebuerg den Auto gewiesselt a fiert elo op engem Peugeot 208 T16 R5. Um Rallye Lëtzebuerg sollt seng Pechsträhn weidergoen an en huet fréi musse wéinst enger futtisser Boîte opginn. Um East Belgian Rally ass et och nees mat Schwieregkeete lassgaangen... Direkt an der 1. Boucle huet d'Kupplung vum R5 Problemer gemaach an de Frustfaktor war héich. Am Service konnten d'Mecanicienen dee Problem awer behiewen an den Tommy an den Daniel konnte bis un d'Enn vum Rallye duerchfueren. Si ginn déi 26. am General. Et war déi éischt Arrivée vum Tommy Rollinger zanter dem Rallye d'Antibes am Mee 2017. Deementspriechend grouss war d'Erliichterung.



© Ketty a Rom Hankes / RTL

Da war awer och nach e Lëtzebuerger Copilot um EBR am Asaz, dat a Persoun vum André (Kik) Foxius. Hien ass mam däitsche Pilot Andreas Konrath op engem Opel Kadett gefuer. Dem Kik Foxius goung et dobäi haaptsächlech ëm Punkte fir d'Euro Rallye Trophée. Am Lëtzebuerger Championnat ass hien zwar och punktberechtegt, mä do huet de Steve Lanners schonn e vill ze grousse Virsprong. Beim EBR kommen den Andreas Konrath an de Kik Foxius op déi 44. Plaz am General. Domat kritt de Kik Foxius wuel genuch Punkten, fir sech den Titel an der Copilotewäertung vun der ERT ze sécheren. Et bleift nach 1 Rallye an der ERT ze fueren, dat Enn Oktober beim Rallye Mettet.-Florennes an der Belsch.



© Ketty a Rom Hankes / RTL



Gewonne gëtt den East Belgian Rally iwwregens vum Kris Princen/Bram Eelbode um Skoda Fabia R5, dat virum Adrian Fernemont/Samuel Maillen och op Skoda Fabia R5 an dem Guillaume de Mevius/Martijn Wydaeghe um Citroën C3 R5.

Mat dëser Victoire séchert de Kris Princen sech och scho virzäiteg de belsche Championstitel. Et ass dëst säin 2. Championstitel an der Belsch... 19 Joer nom 1. Titel, deemools op engem Renault Megane.





Den 3. a 4. November gëtt um Rallye du Condroz d'Finale vum belsche Championnat gefuer, wat jo schonn decidéiert ass, an awer och d'Finale vum Lëtzebuerger Championnat, wou et nach spannend dierft ginn tëscht virun allem Steve Fernandes a Yann Munhowen. Och de Grégoire Munster huet nach theoretesch Chancen, sollte Fernandes a Munhowen um Condroz net ukommen. Et däerf een also gespaant sinn.