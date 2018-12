An der Klass 1 konnt d'Tornado Team Hamm hiren Titel verdeedegen an och nach d'Coupe de Luxembourg mat heem huelen. An der Eenzelmeeschterschaft sinn den Titel an d'Coupe un de Sascha Wiesen vun Diddeleng gaangen,De Motor-Sport-Club vu Kayl konnt an der Klass 2 d'Meeschterschaft gewannen, dat fir déi 5. Kéier um Stéck. Am Eenzel ass den Titel un de Patric Detaille aus dem selwechte Club gaangen. An der Coupe konnt sech awer d'Racing Team Power Bull's Préizerdaul behaapten an den "Underdog" Pascal Bausch vun de Crazy Dogs Klierf konnt hei d'Coupe gewannen.An der Klass bis 2000 ccm konnt de Joé Pelletier säin Titel verdeedegen, d'Coupe dogéint ass u säi gréisste Konkurrent Kim Morette gaangen.An der Klass ouni Hubraumbegrenzung konnt den "Alt-Star" Romain "De Rocker" Goergen den Titel matheem huelen.Nieft dëse Gewënner huet d'Federatioun dann och nach verschidden eenzel Piloten geéiert.