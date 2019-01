De Gewënner gouf um Samschdeg am Kader vun der traditioneller "Soirée du Sport Automobile" am Casino 2000 zu Munneref gekréint.

Kevin Peters heescht den neie Lëtzebuerger Automobilsportler vum Joer 2018. De Vizeeuropameeschter am Autocross huet sech zu Munneref um Gala vum ACLSport virun der Ekipp, déi bei der Coupe d’Europe an der Biergcourse zu Gubbio gewonnen hat, duerchgesat. Drëtte gouf den Titelverdeedeger Dylan Perreira, deen am Porsche Super Cup ënnerwee ass.



De Kevin Peters

De Vott gouf gemaach vun de Membere vun der Lëtzebuerger Automobilsport-Journalistevereenegung LMWA, de Membere vum Directoire vum ACL Sport a via online-Voting um Internetsite www.aclsport.lu/as2018. Ofstëmme konnt ee bis den 13. Januar inclus um Site vum ACL.



Zanter dem 20. Dezember waren d'Nimm bekannt vun de méiglechen "Autosportler vum Joer 2018". Nominéiert waren:



- Lëtzebuerger Champion bei de Rallyepiloten 2018 (Yann Munhowen)

- Lëtzebuerger Champion bei de Copiloten 2018 (Steve Lanners)

Nationalequipe "Team Luxembourg" - Biergcourse Masters vun der FIA

(DEMUTH Guy, DONKELS Daniel, MARCHIONE Canio, VALENTINY Charles)

- Gewënner vun der Coupe des Nations am Kader vun de FIA Biergcourse Masters zu Gubbio

FERNANDES Steve

- Vizechampion vun de Rallye-Piloten 2018





LINSTER Gil

- 5. Plaz am Schlussklassement "Elite 2" vun der Nascar Whelen Euro Series 2018





MARCHIONE Canio

- Lëtzebuerger Champion an de Biergcoursen 2018 (Catégorie 1)

- 12. Plaz am Schlussklassement vun der Coupe Internationale vun de Biergcoursë vun der FIA 2018 (Catégorie

3)

- 14. Plaz am Schlussklassement vun der Kategorie 3 bei de Biergcourse Masters vun der FIA





MUNSTER Grégoire

- Gewënner vum Belsche Junior Rallye Championnat

- 7. Plaz am Schlussklassement vum Belsche Rallyechampionnat 2018 bei de Piloten

- 3. Plaz am Schlussklassement vum Lëtzebuerger Rallyechampionnat 2018 bei de Piloten

- 2. Plaz am Schlussklassement vum däischten ADAC Opel Rallye Cup 2018



- Member vum Elitekader vum COSL

- 7. Plaz am Schlussklassement vum Porsche Mobil 1 Supercup 2018

- Gewënner vun der Rookie-Wäertung am Porsche Carrera Cup Däitschland 2018

- 4. Plaz am Schlussklassement vum Porsche Carrera Cup Däitschland 2018

- 11. Plaz am Schlussklassement vum Porsche GT3 Cup Challenge Middle East 2017/2018

- Vizechampion an der Autocross Europameeschterschaft vun der FIA 2018 (Kategorie Buggy 1600)

Gewënner vun de Jore virdrun:

2017 PEREIRA Dylan

2016 FERNANDES Steve

2015 FRANCK Christian

2014 BRUCKNER Gilles

2013 HAUSER David