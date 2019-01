De "Sacré Léon" am Interview beim Franky Hippert © Ketty a Rom Hankes / RTL

E Samschdeg war jo de Gala vum Lëtzebuerger Automobilsport. Bei där Geleeënheet, huet de Franky Hippert dovu profitéiert, fir beim Biergcoursespezialist, deen zejoert am Generalklassement drëtten a senger Klass mat sengem Formel Won gouf, nozefroen, wat säi Secret ass, fir nach esou Form ze sinn.





De Léon Linden mat 80 Joer nach aktiv - Reportage F. Hippert



Et gi Biergcourssen, do ass de Leon Linden mat 220 bis 230 Kilometer an der Stonn ënnerwee. An deem zaarten Alter vun 80 Joer muss sou munches, wéi d'Vue, d'Reflexer an der Kierper jo nach matspillen. Bis op heiansdo e bësse Péng an der Schëller, fillt de Léon Linden sech gutt.

Fir de Léon Linden, gëtt et am Fong just ee Secret fir nach esou a Form ze sinn, an deen heescht, Sport maachen. 2017 ass hien 9'000km mam Vëlo gefuer, dobäi kënnt nach Kraafttraining als Ausgläich. "Net vill Pëllen a méi Sport", dat ass dem sympathesche Péitenger seng Devise, déi hien zanter Joren net just seet mä och beweist... wourop en och houfreg ass. Déi Leit déi nach net verstanen hunn, dass ee kierperlech fit muss sinn, dinn him Leed.

Och 2019 wëll den Automobilsportler, deen elo zanter 57 Joer Coursen fiert, nach de Bierg erop rennen. Et ass awer just eppes wat hien onbedéngt bräicht, an dat ass e Mecanicien. Hie fënnt leider keen, dee sech beruff fillt. Eleng op eng Biergcourse ze goen huet guer kee Sënn, sou de Léon Linden. Do géif e sech just blaméieren, well en dann net fit a konzentréiert genuch ass fir seng Course ze fueren, wann e selwer muss nom Auto kucken, sou wéi en dat schonn e puer mol op Coursen huet musse maachen. En ass och bereet engem motivéierte Mecanicien eppes ze bezuelen... avis aux amateurs! Fir 2019 huet hie souguer