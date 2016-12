Foto aus dem Shakedown vum Rallye Lëtzebuerg (7.10.16). © Ketty a Rom Hankes

Gewielt gëtt den "Autosportler vum Joer" zesumme vun de Membere vun der "Luxembourg Motorsports Writers Association a.s.b.l." (L.M.W.A), vun de Membere vun der Sportkommissioun vum ACL a vum Grand Public via de Site www.aclsport.lu.D'Remise des prix ass op der "Soirée du Sport Automobile" de Samschdeg, 21. januar 2017 am Casino zu Munneref.2013 HAUSER David2014 BRUCKNER Gilles2015 FRANCK Christian

- Vainqueurs du Trophée FIA pour Rallyes de Régularité Historiques 2016 en tant que pilote (Christian Crucifix) et copilote (Joseph Lambert)

DEFOURNY Max (18 ans)

- Vice champion du Formula Renault 2.0 Northern European Cup 2016

- 3e place au classement final du Formula Renault 2.0 Eurocup 2016

FERNANDES Steve (36 ans)

- Champion du Luxembourg des Pilotes de Rallye 2016

Equipage GREGORIUS Jacques (36 ans) / BRÜCKER Andy (36 ans)

- Vice champion du Championnat du Luxembourg des Pilotes de Rallye 2016 (Jacques Gregorius) et 1ère place du Championnat du Luxembourg des Copilotes de Rallye 2016 (Andy Brücker)

MARCHIONE Canio (42 ans)

- Champion du Luxembourg des Courses de Côte 2016 (Catégorie 1)

SCHANEN Max (17 ans)

- 9e place au Championnat d'Europe d'Autocross de la FIA (catégorie Buggy 1600)

THIELEN Jennifer (32 ans)

- Membre du cadre Elite du Comité Olympique et Sportif Luxembourgeois (COSL)

- 4e place au classement final du Championnat ERC Junior de la FIA 2016

- 10e place au classement final du Championnat ERC 3 de la FIA 2016

- 20e place au classement final du ADAC Deutschland Rallye dans le cadre du Championnat du Monde des Rallyes de la FIA (2e place au sein de la classe)

- 3e place au KENOTEK by CID LINES Ypres Rally dans le cadre du Championnat ERC Junior de la FIA 2016



Equipage CRUCIFIX Christian / LAMBERT Joseph

- 8 épreuves (Espagne, Italie, Grèce, Pologne, Angleterre)

- 7 participations

- 6 pilotes classés au classement final des pilotes

- 3 pilotes classés au classement final des copilotes

XIII Rally Costa Brava Històric (participation seule de Joseph Lambert): 1er au général, 1er de leur classe

30° San Remo Coppa dei Fiori: 5e au général, 1er de leur classe

Historic Rally of Greece: 5e au général, 1er de leur classe

8° Rally de Asturias Historico: 1er au général, 1er de leur classe

5th Rally Poland Historic: 3e au général, 1er de leur classe

XXIX Elba Graffiti: 8e au général, 3e au général

Mykonos Olympic Classic Rally: 1er au général, 1er de leur classe

Rally of the Tests: DNS

DEFOURNY Max

Formula Renault 2.0 Northern European Cup

- 7 épreuves (Monza, Silverstone, Hungaroring, Spa Francorchamps, Assen, Nürburgring, Hockenheim)

- 7 participations

- 34 pilotes classés au classement final Formula Renault 2.0 Northern European Cup 2016

Monza – Course 1 12e place

Monza – Course 2 1ère place

Silverstone – Course 1 1ère place

Silverstone – Course 2 5e place

Hungaroring – Course 1 10e place

Hungaroring – Course 2 7e place

Spa Francorchamps – Course 1 non classé

Spa Francorchamps – Course 2 2e place

Assen – Course 1 5e place

Assen – Course 2 1ère place

Nürburgring – Course 1 3e place

Nürburgring – Course 2 2e place

Hockenheim – Course 1 3e place

Hockenheim – Course 2 2e place

Hockenheim – Course 3 2e place



Formula Renault 2.0 Eurocup

- 7 épreuves (Aragón, Monaco, Monza, Red Bull Ring, Paul Ricard, Spa Francorchamps, Estoril)

- 7 participations

- 16 pilotes classés au classement final Formula Renault 2.0 Eurocup 2016

Aragón – Course 1 1ère place

Aragón – Course 2 4e place

Aragón – Course 3 2e place

Monaco 3e place

Monza – Course 1 8e place

Monza – Course 2 2e place

Monza – Course 3 4e place

Red Bull Ring – Course 1 2e place

Red Bull Ring – Course 2 2e place

Paul Ricard – Course 1 4e place

Paul Ricard – Course 2 2e place

Spa Francorchamps – Course 1 11e place

Spa Francorchamps – Course 2 15e place

Estoril – Course 1 18e place

Estoril – Course 2 3e place

FERNANDES Steve

- 7 épreuves (Allemagne, Belgique, France, Pays Bas)

- 6 participations

- 4 pilotes classés au classement final du Championnat du Luxembourg des Pilotes de Rallye

ADAC Saarland Pfalz Rallye DNS

Rallye des Ardennes Abandon (mécanique)

Rallye National Viviers Pays Haut 7e au général 1er de sa classe

ELE Rallye 8e au général 6e de sa classe

Rallye de la Plaine 5e au général 2e de sa classe

Rallye de la Famenne 4e au général 1er de sa classe

East Belgian Rally 12e au général 1er de sa classe

Equipage GREGORIUS Jacques / BRÜCKER Andy

- 7 épreuves (Allemagne, Belgique, France, Pays Bas)

- 6 participations

- 4 pilotes classés au classement final du Championnat du Luxembourg des Pilotes de Rallye

- 1 pilote classé au classement final du Championnat du Luxembour des Copilotes de Rallye

ADAC Saarland Pfalz Rallye 29e au général 1er de leur classe

Rallye des Ardennes 9e au général 1er de leur classe

Rallye National Viviers Pays Haut 15e au général 1er de leur classe

ELE Rallye 18e au général 1er de leur classe

Rallye de la Plaine 19e au général 1er de leur classe

Rallye de la Famenne Abandon (sortie de route)

East Belgian Rally DNS



SCHANEN Max

- 9 épreuves (Allemagne, Lituanie, Allemagne, République Tchèque,France, Hongrie, Italie)

- 9 participations

- 56 pilotes classés au classement final du Championnat d'Europe d'Autocross de la FIA 2016 – Buggy

1600

Seelow 11e place

Vilkyciai 19e place

Cunewalde 6e place

Nová Paka 4e place

Saint Georges de Montaigu 11e place

Prerov non classé

Nyirád 6e place

Maggiora 7e place

Saint Igny de Vers 15e place

MARCHIONE Canio

- 8 épreuves (Allemagne, France, Luxembourg, Suisse)

- 8 participations

- 6 pilotes classés au classement final du Championnat du Luxembourg des Courses de Côte

(Catégorie 1)

Abreschviller 16e de la Catégorie 1 1er de sa classe

Eschdorf 15e de la Catégorie 1 3e de sa classe

Wolsfeld 15e de la Catégorie 1 1er de sa classe

La Broque 7e de la Catégorie 1 1er de sa classe

Homburg 1er de la Catégorie 1 1er de sa classe

Osnabrück 16e de la Catégorie 1 4e de sa classe

St Ursanne 24e de la Catégorie 1 1er de sa classe

Turckheim 21e de la Catégorie 1 1er de sa classe

THIELEN Jennifer

Championnat ERC Junior de la FIA

- 10 épreuves (Espagne, Angleterre, Grèce, Portugal, Belgique, Estonie, Pologne, République

Tchèque, Lettonie, Chypre)

- 6 participations

- 17 pilotes classés au classement final du Championnat ERC Junior de la FIA 2016

- 38 pilotes classés au classement final du Championnat ERC 3 des Copilotes de la FIA

Circuit of Ireland Rally 35e place au général 14e place de sa classe

SATA Rallye Açores Abandon (sortie de route)

KENOTEK by CID LINES Ypres Rally 21e place au général 4e place de sa classe

auto24 Rally Estonia 13e place au général 2e place de sa classe

Barum Czech Rally Zlin Abandon (mécanique)

Rally Liepja 19e place au général 6e place de sa classe

Championnat du Mondes des Rallyes de la FIA

ADAC Rallye Deutschland 20e place au général 2e place de sa classe



Autres

Circuit of Kerry Stages Rally Abandon (mécanique)

AvD Sachsen Rallye Abandon (sortie de route)

ADAC Cosmo Rallye Wartburg 14e place au général 2e place de sa classe