D'Lescht Saison ass si mat hirem Pilot Julius Tannert en Opel Wierksteamequipage gewiescht. Elo wiesselt déi 32 Joer al Lëtzebuergerin an den organisatoresche Beräich bei Hyundai, d'Equipe vum Vizeweltmeeschter Thierry Neuville.

Jennifer Thielen bei Hyundai / Reportage Franky Hippert



D'Jennifer Thielen huet op jiddwerfalls decidéiert, 2017 net méi, oder op mannst vill manner am Rallye-Auto ze setzen. No iwwer dräi Joer als Equipe fiert si elo net méi mam Julius zesummen. Si wäert vill drun zeréckdenken a seet hirem Pilot e grousse Merci.

Déi op internationalem Plang wuel bekanntste Lëtzebuerger Rallye-Co-Pilotin vun de leschten Jore wiesselt bei d'Team vum Vizeweltmeeschter Thierry Neuville aus der Belsch. Fir d'Jennifer Thielen ass den Thierry Neuville eent vun de gréissten Talenter am Rallyesport an och en zukünftege Weltmeeschter.

Déi 32 Joer al Automobilsportlerin, déi och am COSL-Elitekader war, gëtt also elo Logistikmanager beim Hyundai-WRC Team. Hir Aufgabe leien do am Organisatoresche Beräich, spréch ze kucken, wie wéini wou ze sinn huet, dat och während de Courssen.

Am ADAC-Opel-Rallye-Junior-Team gouf d'Jennifer Thielen mat hirem Pilot Julius Tannert jo d'lescht Saison ëmmerhin 4. an der Europameeschterschaft, sou datt si jo scho weess, wéi präzis am Rallyesport geschafft gëtt.