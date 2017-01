© Val Wagner

Cyclocross: Äddi Suzie Godart - Rep. Franky Hippert



Op der Cyclocross-Weltmeeschterschaft op Belval huet d'Suzie Godart e Schlussstréch ënnert hir international Carrière gezunn. Mat hire 54 Joer hätt si sech jo keng besser Plaz dofir eraussiche kënne wéi op der WM am eegene Land ...

Cyclocross: WM-Ambiance - Rep. Franky Hippert



Wann een hei zu Lëtzebuerg virun der Ära Christine Majerus iwwer Damme-Cyclocross geschwat huet, ass engem natierlech ëmmer direkt den Numm Suzie Godart agefall. 9 Mol gouf si Lëtzebuerger Championne. E Samschdeg war et dunn dee leschten internationalen Optrëtt op der Weltmeeschterschaft zu Bieles: "Dat war wierklech d'Kiischt um Kuch vu menger Carrière.""Cyclocross ass keng Salonsportaart", dat huet eise Kolleg Marcel Gilles schonn ëmmer gesot. D'Suzie Godart huet dann och missen um usprochsvolle Parcours erliewen, wéi haart esou eng WM ka sinn: e Platten, de Vëlo gewiesselt, eng Chute mat Wonnen ... ma um Enn huet si sech ze Fouss an d'80%-Zon gerett, esou datt si an der leschter Course awer nach an d'Klassement komm ass.D'Suzie Godart gouf ëm Enn als 37. klasséiert. Mat hirer immenser Experienz kann d'Sportsproff natierlech och gutt aschätzen, wat d'Organisateure vu Bieles2017 ronderëm den Eric Leyder geleescht hunn: Et wier dee geniaalste Public gewiescht, dee si jee erlieft hätt.