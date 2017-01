Sport: Am meeschte gelies

Bob Jungels am Interview

Op der éischter Etappe beim Tour vun Dubai am Cyclissem kënnt de Jempy Drucker no 181 Kilometer beim Massesprint op déi gutt 7. Plaz, an der nämmlechter Zäit, wéi de Gewënner Marcel Kittel aus Däitschland.