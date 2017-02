© RTL Radio Lëtzebuerg / Jeff Kettenmeyer

D'Grande Boucle kënnt den 3. Juli vu Verviers erfort iwwert d'Schmëtt an d'Land eran. Vun do geet et vu Wolz, Groussbus, Quatre-Vents, Mamer, Dippech a Monnerech bis op Esch an dann eriwwer op Lonkech.

De 4. Juli ass den Depart zu Munneref. Vum Heemechtsduerf vum Frank an Andy Schleck geet et iwwer Rëmerschen a Schengen eriwwer a Frankräich bis op Vittel.