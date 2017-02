Op der 2. Etape vum Tour vun Dubai gouf et no den 186 Kilometer eng weider Sprint-Victoire fir den däitsche Marcel Kittel.

© AFP (Archiv)

Hannert dem Däitsche sinn den Hollänner Dylan Groenewegen an den Italiener Jakub Mareczko op d'Plazen 2 an 3 gefuer.De Jempy Drucker gëtt an der nämmlechter Zäit wéi de Gewënner den 11.De Bob Jungels hat als 114. e Retard vu 46 Sekonnen.Am General bléift de Marcel Kittel a Féierung. De Jempy Drucker ass de 4. op 14 Sekonnen an de Bob Jungels ass den 89. op 1 Minutt a 6 Sekonnen.