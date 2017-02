Den Däitschen wënnt och déi lescht Etapp am Sprint a konnt sech domat wéi och schonn am Joer 2016 den Titel zu Dubai secheren. De Jempy Drucker gëtt de 4.

Tour duerch Dubai (04.02.2017) Déi 5.Etapp am Video

Et war och dem Kittel seng drëtt Etappenvictoire bei dëser Tour.De Jempy Drucker fiert op der leschter Etapp als 7. iwwert d'Arrivée, zäitgläich op de Gewënner. De Bob Jungels gëtt de 97. op 1 Minutt a 7 Sekonnen.Am General huet de Kittel um Enn eng Avance vun 18 Sekonnen op den Hollänner Dylan Groenewegen an 20 Sekonnen op den John Degenkolb aus Däitschland.De Jempy Drucker kënnt op eng gutt 4. Plaz mat 24 Sekonnen Retard op de Kittel a schléisst seng éischte Course fir dës Saison mat 3 Top 10 Plazen of. De Bob Jungels läit am General op der 89. Plaz op 3 Minutten 59.