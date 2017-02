1956 huet de Fransous am Alter vun 29 Joer sech an de Palmares vun der Grande Boucle agedroen.

Den 28. Juli 1956 huet de Roger Walkowiak den Tour de France gewonnen. © AFP

De Roger Walkowiak, den Doyen vun den Tour de France-Gewënner, ass e Méindeg am Alter vun 89 Joer gestuerwen. De Fransous hat sech 1956 an de Palmares vun der Grande Boucle agedroen. Donieft hat de Coureur mat polneschen Originnen ënnert anerem och zwou Etappen an der Vuelta gewonnen.