Am Cyclissem geet den Tour de France d'nächst Joer nees an der Vendée fort, dat huet den Direkter vun der Grande Boucle, de Christian Prudhomme, um Sonndeg matgedeelt.2011, also viru 6 Joer, war de Grand Depart fir d'lescht an deem Departement.Dëst Joer gëtt déi gréisste Etappecourse op der Welt jo vun Düsseldorf aus, lancéiert, mat engem Passage duerch de Grand-Duché an dat den 3. a 4. Juli.Fir dee virzebereeden, gouf sech e Samschdeg zu Munneref de Kapp zerbrach. Den Economie-Ministère hat do en "atelier d'échange d'idées et de réflexion" organiséiert.



GRAND DÉPART DU TOUR DE FRANCE 2018 :

LA VENDÉE ET LES PAYS DE LA LOIRE



Les départements des Pays de la Loire ont offert leurs routes aux cyclistes du Tour de France dès sa première édition. C'est d'ailleurs par le département de la Vendée que le peloton est entré dans la région en 1903, à l'occasion de l'étape Bordeaux-Nantes, appelée à devenir une classique des parcours de l'époque naissante de la Grande Boucle. Entre temps, les grandes villes et autres communes ligériennes ont accueilli à neuf reprises le Grand Départ de l'épreuve, dont cinq ont été donnés en Vendée. En 2018, c'est à nouveau sur ces terres de cyclisme que seront réunis les coureurs avant de se lancer à l'assaut de la 105ème édition du Tour de France.



Les détails concernant le parcours des premières étapes du Tour 2018 seront communiqués à l'occasion d'une conférence de presse organisée le 28 février prochain.



Les grands départs du Tour de France donnés dans les Pays de la Loire :



1957 : Nantes

1967 : Angers

1972 : Angers

1976 : Saint-Jean-de-Monts

1988 : Pornichet

1993 : Puy-du-Fou

1999 : Puy-du-Fou

2005 : Fromentine

2011 : Passage du Gois



Les préparatifs pour animer et promouvoir le passage du Tour de France en juillet 2017 au Luxembourg vont bon train (11.02.2017)



Organisé par le ministère de l'Économie, un atelier d'échange d'idées et de réflexion a eu lieu en date du 11 février 2017 à Mondorf-les-Bains pour préparer le passage du Tour de France les 3 et 4 juillet prochains au Luxembourg. En présence de la secrétaire d'État à l'Économie, Francine Closener, ainsi que du bourgmestre de Mondorf-les-Bains, Lex Delles et de ses échevins, plus de 30 personnes relevant du monde cycliste, du domaine du vélo et du sport en général, ainsi que du domaine professionnel touristique et de la communication y ont participé.

Les participants ont identifié des pistes pour animer le passage du Tour de France en particulier et promouvoir davantage la pratique du vélo au Grand-Duché en général. S'inscrivant dans les efforts pour positionner le Luxembourg comme une destination en matière du tourisme actif et du cyclotourisme, une partie des travaux de cet atelier créatif ont plus particulièrement porté sur les efforts pour intéresser le grand public au passage de la Grande Boucle sur les routes luxembourgeoises et pour en assurer une large couverture médiatique internationale.

Les conclusions résultant de ce processus participatif seront soumises au groupe de travail interministériel en charge de la promotion du passage du Tour de France. Outre les représentants du ministère de l'Économie (département tourisme), des ministères des Affaires étrangères et européennes et du Sport, ce groupe de travail se compose de personnes relevant de « Luxembourg for Tourism » et de personnalités du monde sportif.