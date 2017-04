© AFP

Den Alex Kirsch an de Laurent Didier haten als 53. respektiv 99. e Retard vun 2 Minutten an 39 Sekonnen.Am General läit de Belsch Philippe Gilbert weider un der Spëtzt. Hien huet eng Avance vu 50 Sekonnen op den Éisträicher Mathias Brändle. Den Alex Kirsch ass den 82. an de Laurent Didier den 90. Allebéid op 12 Minutten an 29 Sekonnen.