© Pressphoto Archivbild

Op den 122 Kilometer konnt d'Lëtzebuerger Cyclistin sech nawell gutt positionéieren. Um Bosberg huet si d'Echappé misse lassloossen, konnt de Grupp vu 5 awer no ronn 10 Kilometer nees anhuelen, ofsetze konnt d'Lëtzebuergerin sech awer net.Zum Schluss war et d'Annette Edmondson, déi de Sprint am Peloton fir sech decidéiert huet, dat virum Barabara Guarischi an Ilaria Sanguineti. D'Christine Majerus ass an där selwechter Zäit als 17. ukomm.Fir d'Lëtzebuergerin war dës Course eng ideal Preparatioun op den Tour des Flandres e Sonndeg.