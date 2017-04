De Ralph Diseviscourt ass de beschte Lëtzebuerger Ultra-Coureur an och ee vun de Beschten op er Welt. Dat huet hien dat leschte Joer nees mat senger 4. Plaz bei der Race Across America bewisen. Dëst Joer huet hien nees e puer Courssen a sengem Agenda stoen, wou hien op sech opmierksam maache wëll.

Programm Ralph Diseviscourt / Reportage Rich Simon



Seng éischte Course fiert de Ralph Diseviscourt dëst Joer am Mee, nämlech d'Race Across Slowenia. Dat si ronn 1.300 Kilometer, déi un engem Stéck gefuer ginn. Duerno ass et dann eng 24 Stonne Course an den Dolomiten.Déi Course ass op engem Circuit vun 28 Kilometer mat 1.300 Héichtemeter pro Ronn. Si soen, et wier déi schwéierst 24 Stonne Course op der Welt. Vum Profil hier kënnt se dem Ralph Diseviscourt och net esou entgéint, ma hie wëll probéieren, fir dat bescht draus ze maachen. Et ass awer eng gutt Preparatioun fir d'Haaptzil vun der Saison, am August d'Race around Austria.Op déi Course, déi eng 2.200 Kilometer laang ass, freet de Ralph Diseviscourt sech besonnesch. Hei trëfft hien nämlech op ee Konkurrent, géint deen hien nach ni gefuer ass. Dat ass de Christoph Strasser, am Millieu vum Ultra-Cycling de beschte Mann weltwäit.D'Race Across America steet fir de Ralph Diseviscourt dëst Joer net um Programm, well et organisatoresch ëmmer e risegen Opwand ass. Vun der Crew kann de Sportler net verlaangen, datt si all Joer 2 bis 3 Woche Congé afferen an d'Famill grouss Sacrificer maache loossen, fir mat op d'Course ze goenDe Ralph Diseviscourt wëll d'Race Across America awer nach eng Kéier fueren. An dann soll eng besser Plaz, wéi déi 4. dat leschte Joer, eraussprangen.