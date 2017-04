Um 1. Deel vun der 3. Etapp vun den Trois Jours de la Panne am Cyclissem, gouf et e Succès am Sprint fir den däitsche Marcel Kittel.

Den Alex Kirsch gëtt op 5 Sekonnen de 87.. De Laurent Didier verléiert als 129. 38 Sekonnen.Am Zäitfueren en Donneschdeg am Nomëtte gouf et eng Victoire fir de Luke Durbridge. Den Australier hat no de 14,2 Kilometer eng Avance vun nëmmen 77 Honnertstel op den zweeten de Fransous Sylvain Chavanel.Den Alex Kirsch gëtt den 18. op 59 Sekonnen an de Laurent Didier hat als 54. e Retard vun 1 Minutt an 45 Sekonnen.

De Belsch Philippe Gilbert gëtt de Schlussgewënner vun den Trois Jours de la Panne.



Den Alex Kirsch kënnt op déi 44. Plaz an de Laurent Didier gëtt den 68..