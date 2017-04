© afp

De Jempy Drucker war als eenzege Lëtzebuerger um Depart. Hie kënnt um Enn op déi 99. Plaz op 8 Minutten a 35 Sekonnen.



FOTOGALERIE: Tour des Flandres



De Sanglier des Ardennes huet e Sonndeg grouss opgetrompt. 30 Joer huet et gedauert bis nees ee Walloun sech konnt hei a Flanderen behaapten. De Claudy Criquilion war dee leschten, deem dat virum Philippe Gilbert gelonge war. Wat de Gilbert gewisen huet, dat war schonns grousse Kino. An der zweeter Montée de Kwaremont erop huet hien attackéiert. Dat war eng 57 Kilometer virun der Arrivée. Et sollt kee méi säin hënnescht Rad gesinn. Op der Arrivée hat hien eng Avance vun 28 Sekonnen op de Greg van Avermaet an den Niki Terpstra.

© Tim Hensgen

D'Course gouf awer schonns eng 100 Kilometer virun der Arrivée lancéiert. Nämlech am Mur de Gramont. Dovunner konnt een net onbedéngt ausgoen. Zu dem Ament war dem Jempy Drucker säi Leader, Greg van Avermaet, net gutt am Peloton placéiert. De Lëtzebuerger huet e Sonndeg eemol méi den Equipier Modèle gespillt. Virun allem dem Jempy Drucker huet de Greg van Avermaet et ze verdanken, dass d'Course net fréizäiteg fir hie gelaf war.

Ma de Philippe Gilbert war um Sonndeg eng Klass fir sech. Seelen huet ee bei enger Course wéi dem Tour des Flandres esou eng Nummer gesinn ewéi déi vum Gilbert.



© Tim Hensgen

Tour des Flandres - Reportage vum Rich Simon







Bei den Dammen gouf et ee Succès am Sprint fir d'Amerikanerin Coryn River. D'Plazen 2 an 3 ware fir d'Elvin Gracie an d'Chantal Blaak; Eng Equipière vum Christine Majerus. D'Lëtzebuerger Championne hat kee gudden Dag. Si kënnt um Enn op déi 36. Plaz mat engem Retard vu 5 Minutten an 32 Sekonnen. D'Chantal Hoffmann huet opginn.





Den Tim Hensgen am Gespréich mam Christine Majerus (02.04.2017) D'Christine Majerus ass mat senger perséinlecher Leeschtung net honnertprozenteg zefridden.