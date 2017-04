Saison vum Laurent Didier / Reportage Rich Simon



Den Trek Profi ass virgesinn fir dem Alberto Contador ze hëllefen dës Course ze gewannen.

Bis elo huet de Laurent Didier nach net vill Coursedeeg 2017 an de Been. An sech war hie virgesinn fir Paris-Nice ze fueren. Wat awer dunn net de Fall war. Mam Tour duerch Katalounien wier eng aner Etappecourse gewiescht, déi hien hätt kéinte fueren. Mä och hei war hien net an der Equipe, well en Equippenzäitfueren iwwer 40 Kilometer dra war an de Lëtzebuerger net zu de Spezialisten do zielt.No Dwaars door Flanderen ass de Laurent Didier elo déi leschte Woch 3 Jours de la Panne gefuer. Déi Kilometer si gutt komm. Bei sonnegem Wieder huet d'Equipe gutt zesumme geschafft och wann um Enn eng Victoire gefeelt huet.Vun e Méindeg un ass de Laurent Didier elo am Tour duerch d'Baskeland am Asaz. Dat gi keng einfach Deeg. De Parcours ass net ganz einfach a wann ee weess, dass ee mam Alberto Contador un den Depart geet, da fiert ee mat fir ze gewannen, esou de Laurent Didier.Den Tour duerch d'Baskeland fänkt um Méindeg un an dauert bis e Samschdeg.