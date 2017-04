Ziler vum Team Déifferdeng-Losch fir 2017 (06.04.2017) D'Stroossesaison ass voll lancéiert a vir d'Kontinental-Equipe stinn eng 40 Coursen um Programm.

Nieft den 2 Routinieren Mike Diener an Tom Thill stinn dës Saison och 4 Coureuren, déi zum Kär vun der U23-Nationalequipe zielen ënner Kontrakt. Dat sinn de Jan Petelin, de Larry Valvasori, den Tiago da Silva an den Ivan Centrone.Ronn 40 Coursë stinn 2017 um Programm, déi meescht dovunner a Frankräich an an der Belsch. D'Highlights vun der Saison sinn d'Flèche du Sud an de Skoda Tour de Luxembourg.